سكاي - واتفورد يقترب من جعل جناح السنغال الصفقة الأغلى في تاريخ النادي

السبت، 27 يوليه 2019 - 12:48

كتب : FilGoal

إسماعيلا سار - السنغال - كينيا

تزايدت فرص واتفورد في الحصول على خدمات إسماعيلا سار جناح نادي رين الفرنسي ومنتخب السنغال خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية. وذلك حسب تقرير نشرته شبكة "سكاي سبورتس".

إسماعيلا سار

النادي : ستاد رين

واتفورد

وقال التقرير إن النادي يناقش حاليا مع رين طريقة دفع الأموال خاصة وأن الدولي السنغالي سيصبح أغلى صفقة في تاريخ النادي.

وإذا ما تم التوصل لاتفاق بين الطرفين على طريقة الدفع ومع اللاعب، فسيخضع لفحص طبي فور عودته من الإجازة التي يقضيها بعد مشاركته في كأس الأمم الإفريقية.

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ويعد أندري جراي مهاجم بيرنلي السابق هو أغلى لاعب في تاريخ واتفورد إذ انضم للنادي بمبلغ 18.36 في موسم 2017-2018.

صاحب الـ21 عاما انضم إلى رين قادما من ميتز في صيف 2017 بمبلغ 17 مليون يورو، ويمتد تعاقده الحالي حتى صيف 2021.

وشارك سار خلال الموسم المنصرم مع رين في 50 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 13 هدفا وصنع 11 آخرين.

سار كان أحد أعمدة المنتخب السنغالي في كأس الأمم الإفريقية 2019 ووصل معه إلى نهائي البطولة لكنه خسر من الجزائر بنتيجة 1-0، وسجل هدفا وصنع آخر في البطولة.

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