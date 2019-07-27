6 معلقين لقمة الأهلي والزمالك

السبت، 27 يوليه 2019 - 12:43

كتب : FilGoal

الزمالك - الأهلي - شعار

يسدل الستار يوم الأحد على الموسم الحالي من الدوري المصري الممتاز بآخر مباراة في البطولة والتي تجمع الأهلي بغريمه التقليدي الزمالك.

وتبث المباراة على القنوات التلفزيونية الثلاث أون سبورت وتايم سبورتس ونايل سبورت، والقناتين الإذاعيتين أون سبورت والشباب والرياضة.

وفي أون سبورت يعلق على المباراة أيمن الكاشف في قناة صوتية، وحاتم بطيشة في قناة صوتية أخرى.

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بينما يعلق بلال علام في تايم سبورتس، ويعلق مدحت شلبي في نايل سبورت.

وفي إذاعة الشباب والرياضة يعلق على المباراة مؤمن عبد الغفار.

بينما في إذاعة أون سبورت يعلق مؤمن حسن.

وتنطلق المباراة الساعة الثامنة مساء.

وتوج الأهلي بلقب الدوري للمرة 41 في تاريخه بينما أنهى الزمالك البطولة في المركز الثاني ليضمن مشاركته في دوري أبطال إفريقيا.

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