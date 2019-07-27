ديلي ميل: إيكاردي لن يلعب خارج إيطاليا.. حمل زوجته السبب

السبت، 27 يوليه 2019 - 11:50

كتب : FilGoal

ماورو إيكاردي - واندا نارا

لا يبدو أن ماورو إيكاردي مهاجم إنتر قد ينتقل إلى أي فريق خارج إيطاليا، والسبب يرجع إلى حمل زوجته بحسب ما كشف صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ماورو إيكاردي

النادي : إنتر ميلان

يوفنتوس

إدارة إنتر أعلنت في وقت سابق إن إيكاردي لن يكون ضمن خطط النادي في الموسم المقبل وأنها تُرحب بالاستغناء عنه. (طالع التفاصيل)

ووسط اهتمام من كبار أندية أوروبا، يبدو أن الخيارات انحصرت في إيطاليا - ما بين يوفنتوس ونابولي ميلان - حسبما أوضحت الصحيفة البريطانية في تقرير حصري لها يوم السبت.

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وقالت ديلي ميل إن واندا نارا زوجة إيكاردي ووكيلة أعماله حامل، وتتشارك مع زوجها الرغبة في تربية أطفالهم بإيطاليا.

خيار الانتقال إلى ميلان أمام إيكاردي ولكنه يخشى من رد فعل جماهير إنتر، خاصة في وقت حساس مثل حمل زوجته، بالإضافة إلى ما قد يسببه من إزعاج لأطفاله بحسب ما أوضح التقرير.

الخيار المفضل بالنسبة لماورو سيكون الانتقال إلى يوفنتوس، وهي رغبة اللاعب بالأساس قبل الظروف العائلية المستجدة.

ليس ذلك فقط، اللعب بقميص السيدة العجوز يعني مزيدا من الاستقرار على كل الجوانب سواء العائلية أو الرياضية وفقا لما يراه اللاعب.

وأشار التقرير إلى أن مساعي إدارة النيراتزوري لضم إيكاردي إلى الصفقة التبادلية مع روميلو لوكاكو مهاجم مانشستر يونايتد ذهبت أدراج الرياح بعد تلك المستجدات.

وكانت شبكة "ميدياسيت" الإيطالية قد ذكرت أن إنتر لا يرغب في بيع مهاجمه الأرجنتيني إلى يوفنتوس وأن إدارة الأفاعي تُفضل انتقاله لـ نابولي.

إيكاردي سجل 124 هدفا في 219 مباراة بقميص إنتر في جميع المسابقات وساهم في عودة الأفاعي لدوري أبطال أوروبا بعد غياب 6 سنوات لموسمين على التوالي.

لكن خلافات مع إدارة ناديه ومدربه السابق لوتشيانو سباليتي أغلقت الباب أمام استمراره.

المهاجم الأرجنتيني البالغ 26 عاما سجل 16 هدفا في 35 مباراة بجميع المسابقات الموسم المنقضي بقميص إنتر.

ويمتد تعاقد إيكاردي مع النيراتزوري حتى صيف عام 2021.

وانضم إيكاردي إلى إنتر قادما من صفوف سامبدوريا في صيف عام 2013.

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