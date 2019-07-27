سيميوني: درسنا ثغرات ريال مدريد وأتقنا المهمة

السبت، 27 يوليه 2019 - 11:22

كتب : FilGoal

دييجو سيميوني - الصورة من صحيفة أس

أوضح دييجو سيميوني مدرب أتليتكو مدريد أنه استعد جيدا لمواجهة ريال مدريد لذلك قدم فريقه أداء استثنائيا وفاز بنتيجة 7-3 يوم السبت في الكأس الدولية للأبطال.

وقال الأرجنتيني في تصريحات صحفية:"لا أعتبر هذه المباراة تعكس حقيقة إمكانات الفريقين. استعددنا جيدا للمواجهة. درسنا ريال مدريد، بحثنا عن كيفية إلحاق الضرر بهم. كنا متقنين جدا وهذا مهم في كرة القدم. دائما هناك ما يمكن تطويره. بعيدا عن النتيجة، ريال مدريد وصل مرمانا بقوة وأتيحت له فرص. علينا تحليل هذا ومحاولة إضافة مهارة وجهد. اليوم كل الفرق المهمة لديها 3 أو 4 لاعبين موهوبين".

وحقق رجال المدرب دييجو سيميوني ثاني فوز لهم في الكأس الدولية للأبطال بعدما انتصروا بركلات الترجيح على جوادالاخارا المكسيكي يوم الأربعاء.

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ويلعب الفريق يوم الخميس أمام نجوم الدوري الأمريكي وفي 3 أغسطس يواجه يوفنتوس في الكأس الدولية للأبطال.

ويستهل فريق روخيبلانكوس مشواره في الموسم الجديد من الدوري الإسباني بمواجهة ضيفه خيتافي في 18 أغسطس.

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