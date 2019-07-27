بالفيديو - المشاغب كوستا يُبدع ويُطرد في سحق أتليتكو لريال مدريد 7-3

سحق أتليتكو مدريد الإسباني مواطنه وجاره ريال مدريد يوم السبت في الكأس الدولية للأبطال بنتيجة 7-3 وكان دييجو كوستا نجم الشباك الأول في المباراة التي أقيمت في ولاية نيوجيرسي الأمريكية.

وسجل مهاجم إسبانيا 4 أهداف ونال البطاقة الحمراء في مباراة تسيدها فريق روخيبلانكوس منذ البداية وأنهى الشوط الأول متقدما بخمسة أهداف دون رد.

وأحرز الوافد الجديد جواو فيليكس وأنخيل كوريا وفيتولو لأتليتكو بينما سجل ناتشو فرنانديز وكريم بنزيمة وخافي هيرنانديز أهداف ريال مدريد.

ونشب شجار بين كوستا وداني كارباخال لاعب ريال مدريد في الدقيقة 65 نال على إثره اللاعبان البطاقة الحمراء.

وحقق رجال المدرب دييجو سيميوني ثاني فوز لهم في الكأس الدولية للأبطال بعدما انتصروا بركلات الترجيح على جوادالاخارا المكسيكي يوم الأربعاء.

ويلعب الفريق يوم الخميس أمام نجوم الدوري الأمريكي.

بينما ينطلق ريال مدريد إلى ميونيخ الألمانية للمشاركة في كأس أودي ويواجه يوم الثلاثاء فريق توتنام الإنجليزي.

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