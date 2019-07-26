تقرير سعودي: مدرب أهلي جدة طلب التعاقد مع محمود علاء

زعمت صحيفة (الكأس الرياضية) السعودية بوجود رغبة ملحة لدى نادي أهلي جدة للتعاقد مع مدافع الزمالك ومنتخب مصر محمود علاء.

مصدر مُطلع، على حد وصف الصحيفة، كشف للصحيفة السعودية طلب المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش المدير الفني لفريق أهلي جدة، التعاقد مع محمود علاء "نظير المستويات المميزة التي يقدمها اللاعب مع الزمالك ومنتخب مصر"، وفقا للمصدر.

وأشارت الصحيفة إلى "الأيام المقبلة قد تشهد تطورا في المفاوضات بين الناديين، وخصوصا مع رغبة إدارة أهلي جدة في حسم جميع ملفات اللاعبين الأجانب نظرا لضيق الوقت المتبقي على رفع قائمة العناصر المشاركة في دوري أبطال آسيا".

ويتواجد 5 لاعبين محترفين في الوقت الحالي في قائمة أهلي جدة من أصل 7 لاعبين يحق للنادي السعودي قيدهم.

وكانت صحيفة (المدينة السعودية) قد زعمت في تقرير سابق لها لوجود رغبة لدى ناديا الهلال والنصر في التعاقد مع محمود علاء. (طالع التفاصيل)

صاحب الـ 28 عاما انضم إلى الزمالك قادما من وادي دجلة في صيف 2017.

وشارك محمود علاء في 27 مباراة في الدوري المصري موسم 2018-19 ونجح في تسجيل 15 هدفا والصناعة مرة.

وحصد محمود علاء لقب كأس الكونفدرالية مع الزمالك إلى جانب كأس مصر مرة والسوبر المصري السعودي مرة.

الدولي المصري لعب بقميص منتخب مصر 7 مباريات آخرهم في بطولة أمم إفريقيا 2019.

ولعب محمود علاء 3 مباريات من أصل 4 لمنتخب مصر في بطولة إفريقيا والتي غادرها المنتخب من دور الـ 16 بعد الخسارة أمام جنوب إفريقيا.

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