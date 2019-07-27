عقد محمد أبو جبل حارس مرمى سموحة جلسة مع مسؤولي الزمالك مساء يوم الجمعة للاتفاق على بنود تعاقده الشخصية للعودة إلى الفريق مجددا.

وقال مصدر في الزمالك لـFilGoal.com طلب عدم ذكر اسمه إن: "أبو جبل وصل إلى مقر الزمالك رفقة وكلائه ميدو حزين وسيد مرعي للاتفاق على بنود تعاقده".

وواصل "سموحة يريد ضم عمر صلاح حارس مرمى الفريق في المقبل".

وأكمل "هذا بالإضافة لرغبة سموحة في ضم أحمد أبو الفتوح أو محمد عنتر أو الثنائي سويا وهناك تلميح اتجاه مصطفى محمد كذلك".

أبو جبل صاحب الـ30 عاما سبق وارتدى قميص الزمالك لثلاثة أعوام من 2013 وحتى 2016 بعدما انضم للفريق قادما من إنبي.

سوق الانتقالات الصيفية في الزمالك مشتعل وبالتحديد في مركز حراسة المرمى.. لماذا؟

يفاوض الزمالك حاليا محمد عواد لينضم له من الإسماعيلي واقترب من إتمام الاتفاق مع الدراويش على كل شيء والحسم سيكون عقب القمة ولقاء الأهلي. (طالع التفاصيل)

في الوقت ذاته فإن الزمالك ضم الحارس الشاب محمد صبحي من بتروجت رسميا. (طالع التفاصيل)

ويمتلك الزمالك في قائمته محمود عبد الرحيم "جنش" المصاب بقطع في وتر أكيلس.

وإن سار كل شيء طبقا للمفاوضات فالزمالك سوف يمتلك في قائمته للموسم الجديد كل من عواد وأبو جبل وجنش مع احتمالية إعارة عمر صلاح ورحيل عماد السيد.

اقرأ أيضا:

البدري: لم أوقع على عقود تدريب الزمالك.. النادي أحق بأبنائه

مصدر في الأهلي لـ في الجول: لم يصلنا أي عروض لـ الشناوي.. و3 شروط للاستغناء عنه

تقرير سعودي: مدرب أهلي جدة طلب التعاقد مع محمود علاء

إيناسيو بعد ضم كهربا: لجأنا إلى الأجانب لضعف الميزانية.. وتركت اللاعبين للموت في الملعب

حارس بتروجت لـ في الجول: المفاوضات تمت بنجاح مع الزمالك.. شرف لي ارتداء قميص الفريق