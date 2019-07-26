تقارير: الاتفاق تم.. كاجاوا إلى الدوري الإسباني

الجمعة، 26 يوليه 2019 - 22:53

كتب : FilGoal

كاجاوا

وصل إلى الـ 30 من عمره ولكنه مازال مستمرا في الملاعب، بل ويستعد لخوض تجربة جديدة في الدوري الإسباني، هنا نتحدث عن المهاجم الياباني شينجي كاجاوا نجم بوروسيا دورتموند.

شبكة سكاي سبورت الألمانية نقلت تقريرا من صحيفة تركية أشارت من خلاله إلى إتمام الاتفاق بين بوروسيا دورتموند وسيلتا فيجو الإسباني بخصوص كاجاوا.

كاجاوا الذي يرتبط بعقد حتى عام 2020 مع بوروسيا دورتموند ليس في حسابات الفريق الألماني للموسم الجديد، ومن هنا بحث له عن فريق جديد.

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وعلى ما يبدو فأن الفريق الجديد لـ كاجاوا سيكون سيلتا فيجو، وفقا للتقرير التركي.

الاتفاق تم بالفعل بين سيلتا فيجو ودورتموند ومن المنتظر أن يُعلن بشكل رسمي عن انتقال كاجاوا للدوري الإسباني في الأيام القليلة المقبلة، وفقا للتقارير.

صاحب الـ 30 عاما رحل معارا من دورتموند إلى بيشكتاش التركي في يناير الماضي وحتى نهاية الموسم، والآن عاد للفريق الألماني.

وشارك كاجاوا في 14 مباراة بقميص بيشكتاش ونجح في تسجيل 4 أهداف وصناعة هدفين.

ولعب كاجاوا في صفوف دورتموند على فترتين. فترة الأولى في 2010 وحتى 2012 قبل أن يرحل إلى مانشستر يونايتد، ثم فترة ثانية من 2014 وحتى 2019.

مع دورتموند، لعب كاجاوا 2016 مباراة ونجح في تسجيل 60 هدفا وصناعة 55 وحصد مع الفريق الألماني لقب الدوري الألماني مرتين وكأس ألمانيا مرتين.

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