صحيفة سعودية: الهلال والنصر يتصارعان على ضم محمود علاء

يتصارع الهلال والنصر السعوديان على ضم محمود علاء مدافع الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، حسب صحيفة سعودية.

محمود علاء النادي : الزمالك الزمالك

وذكرت صحيفة المدينة السعودية أن الهلال والنصر يسعيان للحصول على خدمات محمود علاء، لكن الاتجاه الأقرب في القلعة البيضاء هو الموافقة على عرض الهلال.

وأوضح التقرير أن هناك عدة أسباب ترجح حدوث الصفقة، مثل وجود بدائل ستعوض رحيل محمود علاء مثل محمود حمدي "الونش" ومحمد عبد الغني ومحمد عبد السلام، بجانب الاستفادة المالية الكبيرة التي ستعود على النادي والتي ستتيح إمكانية التعاقد مع غيره.

زعمت الصحيفة على لسان أحد مصادرها أن إدارة القلعة البيضاء لم تتدخل فى الصفقة حتى الآن، وإنما كلفت مهند عون وكيل اللاعبين ووكيل فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق ومنتخب تونس بإنهاء الصفقة مع نادي الهلال.

هل تقدم نادي الهلال السعودي بعرض رسمي لضم محمود علاء؟

وكشف مصدر مقرب من محمود علاء مدافع نادي الزمالك، حقيقة تلقي اللاعب لعرض من نادي الهلال السعودي مطلع هذا الشهر.

وقال المصدر المقرب من اللاعب في تصريحات لـFilGoal.com مطلع يوليو "محمود علاء تلقى عروض شفهية بالفعل من وكلاء يتعاملون مع نادي الهلال السعودي".

وأضاف "لكن اللاعب لم يتلق عروضا فعلية من النادي السعودي ولا يشغل باله بهذا الأمر حاليا".

المصدر أتم "في حالة وصول عرض رسمي من النادي السعودي لمحمود علاء، سيبدأ وقتها مناقشة الأمر".

محمود علاء تواجد مع منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية 2019.

صاحب الـ28 عاما انضم لنادي الزمالك في الموسم قبل الماضي، وفاز مع الفريق الأبيض بلقب كأس مصر، وكأس السوبر المصري السعودي، وكأس الكونفدرالية الإفريقية.

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