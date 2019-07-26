مصيلحي: الاتحاد السكندري ينتظر موقف حازم إمام ومحمد إبراهيم

يترقب نادي الاتحاد السكندري موقف حازم إمام ومحمد إبراهيم ثنائي الزمالك للعمل على ضمهم قبل بداية الموسم الجديد.

محمد مصيلحي رئيس الاتحاد تحدث عبر قناة نايل سبورت عن علاقته بنادي الزمالك بعد الصفقات الأخيرة قائلا: "أشكر رئيس نادي الزمالك على تعاونه معنا، لقد تعاقدنا مع إسلام جمال على سبيل البيع النهائي إضافة إلى استعارة أحمد رفعت، وكذلك رزاق سيسيه الذي يقضي معنا موسمه الثالث فهو إضافة قوية".

وواصل مصيلحي "نفاوض الزمالك ورئيسه بشأن الحارس عماد السيد، وبنسبة كبيرة جدا سيتواجد معنا على سبيل البيع النهائي بعد انتهاء مسابقة الدوري".

يقترب عماد السيد من ارتداء قميص زعيم الثغر بعد مباراة القمة. (طالع التفاصيل)

وتابع "لقد دار حديث حول حازم إمام ومحمد إبراهيم، إلا أن الأمور كلها لن تحسم أو تتضح لحين إرسال الزمالك قائمته الإفريقية بحلول يوم 30 يوليو".

وأتم حديثه "لم يحدث تواصل مباشر مع محمد إبراهيم، أما حازم إمام فقد تم طرح اسمه ولكن ليس بصفة نهائية ويتردد أنه سينضم إلى إنبي".

حازم إمام خرج من قائمة الزمالك أمام الإسماعيلي كما طلب قائد الزمالك الرحيل عن أسوار الأبيض (طالع التفاصيل)

وسبق لحازم إمام أن لعب معارا لصفوف الفريق السكندري موسم 2016-17.

فيما يعد محمد إبراهيم قريبا من الانضمام لصفوف مصر المقاصة. (طالع التفاصيل)

ويواجه الزمالك نظيره الأهلي في المباراة الأخيرة من موسم 2018-19 بعدما حسم الأخير لقب الدوري.

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