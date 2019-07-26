خاص عمرو موسى لـ في الجول: أتممت اتفاقي مع المصري على التجديد.. وأعتز بسنواتي في بورسعيد

الجمعة، 26 يوليه 2019 - 11:49

كتب : أيمن عيد

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كشف عمرو موسى قائد النادي المصري عن إتمامه الاتفاق مع إدارة فريقه على تجديد تعاقده.

وقال عمرو موسى في تصريحات لـ FilGoal.com: "تمديد عقدي مع النادي المصري قرار هام جدا في مسيرتي لأنني أعتز بالسنوات التي أقضيها حاليا داخل جدران النادي".

وأضاف "اتفقت مع إدارة النادي منذ فترة على توقيع عقد جديد، والمفاوضات استمرت للاتفاق على البنود النهائية".

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عمرو موسى أتبع "أتممت مع إدارة النادي الشكل النهائي لعقدي الجديد، والاتفاق مع مسئولي النادي حاليا على اعتماد العقد والتوقيع عقب انتهاء فترة الصفقات الجديدة التي ستنضم لصفوف الفريق، خاصة أن إدارة النادي تركز حاليا في هذا الملف".

وأتم "لدى طموح كبير مع الفريق هذا الموسم للمنافسة على الدوري والكونفدرالية، خاصة أننا نقبل على عام إتمام مئوية المصري، وهذا يمثل تحد كبير لدى اللاعبين والجهاز الفني حتى يكون موسما استثنائيا ونحقق فيه لقب أيا من البطولات التي سنشارك فيها".

عمرو موسى انضم للنادي المصري قادما من فريق نبروه بداية من عام 2013.

صاحب الـ30 عاما شارك هذا الموسم في 21 مباراة بين الدوري وكأس مصر، سجل فيهم أربعة أهداف وصنع هدفين.

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