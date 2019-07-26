رسميا – الإسماعيلي يضم صاحب رائعة غينيا بيساو في الكاميرون

الجمعة، 26 يوليه 2019 - 11:18

كتب : ياسر الشريف

بيكيتي سيلفا لاعب غينيا بيساو

بعدما لفت الأنظار في أمم إفريقيا بمصر، سيكون بيكيتي سيلفا نجم غينيا بيساو حاضرا في الدوري المصري للموسم المقبل رفقة الإسماعيلي.

أعلن نادي الإسماعيلي ضم بيكيتي سيلفا، جناح منتخب غينيا بيساو حتى عام 2022 بشكل رسمي.

ووقع بيكيتي لنادي الإسماعيلي في حضور محمد خلف مدير التعاقدات في النادي، ومحمد محسن أبو جريشة عضو اللجنة الفنية بالنادي.

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وكانت آخر محطات بيكيتي رفقة فريقة الشعلة السعودي في دوري الدرجة الثانية هناك خلال النصف الثاني من الموسم الماضي.

صاحب الـ26 عاما سبق له اللعب لأندية سبورتنج براجا، وجيل فيسنتي وماريتيمو البرتغالية.

وسبق لبيكيتي اللعب لمنتخب البرتغال تحت 20 عاما، قبل أن يفضل اللعب لمنتخب بلده الأصلي الأول بداية من 2015.

وكان بيكيتي أحد أفراد قائمة غينيا بيساو في كأس الأمم الإفريقية 2019 في مصر، وشارك في مباريات منتخبه الثلاث خلال دور المجموعات.

ويملك بيكيتي 12 مباراة دولية مع غينيا بيساو، سجل فيهم هدفان دوليان.

ورغم ندرة أهداف الجناح الغيني الدولية، لكن يبقى هدفه في الكاميرون خلال كأس الأمم الإفريقية 2017 في الجابون هو الأبرز وأحد أجمل أهداف مسيرته.

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