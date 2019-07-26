الأهلي يوضح جديد حالة سعد سمير ومحمد محمود وإكرامي

الجمعة، 26 يوليه 2019 - 12:00

كتب : حسام نور الدين

سعد سمير - الأهلي

أوضح سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي، جديد موقف حالة مصابي الفريق.

وقال سيد عبد الحفيظ في تصريحات لمركز الأهلي الإعلامي "تحسنت حالة سعد سمير مدافع الفريق والذي كان مصابا بقطع في الرباط الداخلي والخارجي للركبة، وسيعود للتدريبات الجماعية بحد أقصى يوم 20 أغسطس".

وأضاف "محمد محمود لاعب وسط الفريق اقترب أيضا من العودة للتدريبات الجماعية، واللاعب ينفذ برنامجا تأهيليا وبدنيا على أعلى مستوى، وبات قريب للغاية من العودة للتدريبات بشكل قوي".

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أما عن شريف إكرامي حارس الفريق، فقال عبد الحفيظ "إكرامي ينهي في الوقت الحالي المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي للتعافي من آثار جراحة إزالة عظام زائدة في الركبة، والأمور تسير بشكل طيب جدا في عملية تأهيل اللاعب".

وأتم "وأخيرا كريم وليد (نيدفيد) مازال في حاجة إلى مزيد من الوقت لتجهيزه، لكن الأمر يتم بشكل جيد بما يضمن تعافي اللاعب من آثار جراحة غضروف الركبة التي أجراها في ألمانيا مؤخرا".

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك مساء الأحد المقبل، في ختام بطولة الدوري لموسم 2018/2019.

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