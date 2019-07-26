زيدان يتحدث عن موقف ريال مدريد بعد إصابة أسينسيو.. ووضع جيمس رودريجيز

تحدث زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الإسباني قبل مواجهة الدربي أمام أتليتكو مدريد عن إصابة ماركو أسينسيو وبول بوجبا وجاريث بيل وحراسة مرمى الفريق.

دربي مدريد يقام لأول مرة خارج أوروبا في ولاية نيو جيرسي الأمريكية ضمن مباريات كأس الأبطال الدولية.

الفرنسي بدأ حديثه في المؤتمر الصحفي عن إصابة أسينسيو الذي تعرض لقطع في الرباط الصليبي أثناء مباراة أرسنال الإنجليزي الودية قائلا: "نحن جميعا متأثرون بإصابة ماركو أسينسيو، قدمنا الدعم الكامل والحب لماركو إنها إصابة خطيرة ونأمل أن يعود أقوى".

وعن الفرنسي فيرلان ميندي الوافد الجديد الذي لم يتعاف من إصابته بعد "لا نعلم متى سيعود ميندي من الإصابة، هذه أمور تحدث في التحضيرات، دعونا نرى متى سيعود للعب معنا".

ورد زيدان عن أفكاره في سوق الانتقالات بعد إصابة أسينسيو: "إصابته لن تغير خططنا، الآن لا أفكر بهذه الأمور، نريد خوض المباراة غدا ثم العودة إلى مدريد".

وتطرق الفرنسي عن سوق الانتقالات "بول بوجبا، نحن هنا مع اللاعبين الذين نملكهم، سنواجه أتليتكو مدريد ثم سنعود إلى مدريد للتحضير لبداية الدوري الإسباني".

ولم يرحل الكولومبي جيمس رودريجيز حتى الآن عن الملكي في ظل الحديث عن عروض من نابولي وأتليتكو مدريد ليكمل زيدان "وضعية جميس خاصة بالنادي، لا علاقة لي بهذا الأمر".

مستقبل جاريث بيل بعد تصريحات زيدان الأخيرة لم يحسم بعد ليواصل "يتدرب معنا، لدينا مباراة هو لاعب معنا".

وعن صراع حراسة المرمى بين كيلور نافاس وتيبو كورتوا "سنرى ذلك. أريد المنافسة وأريد من الجميع أن يكون جاهزا".

وأردف عن موسم الملكي "نحن سننافس وسنستمر بالعمل لتحسين مستوانا على أرضية الملعب، سنلعب باللاعبين الذين نملكهم، ونحاول تقديم مباراة جيدة والفوز، هذا ما نريده".

واختتم حديثه عن داني سيبايوس الذي انضم لصفوف أرسنال الإنجليزي معارا لموسم وحيدا "الأمر ليس بأن سيبايوس لا يتناسب معنا، هو لاعب مهم وأراد المشاركة في الكثير من المباريات وهنا في ريال مدريد الكثير من المنافسة، اتمنى له التوفيق".

مباراة أتليتكو مدريد ستكون الأخيرة للملكي في كأس الأبطال الدولية إذ خسر اللقاء الأول أمام بايرن ميونيخ بنتيجة 3-1، ثم فاز بركلات الترجيح على أرسنال بعد التعادل 2-2.

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