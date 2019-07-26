يحاول الزمالك ضم إسلام جابر وجون أنطوي من مصر للمقاصة، والفريق الفيومي من جهته يضع شروطه.

علم FilGoal.com أن الزمالك يستهدف في الفترة الحالية ضم الثنائي إسلام جابر وجون أنتوي من مصر للمقاصة.

وحسبما علم FilGoal.com فإن مصر للمقاصة يرحب بالأمر، لكن مع وضع بعض الشروط للموافقة على الصفقة.

المفاوضات المالية ستجرى خلال الساعات المقبلة، ومن جهة أخرى، سيحاول مصر للمقاصة الحصول على خدمات محمد إبراهيم صانع ألعاب الزمالك ضمن الصفقة.

مصدر داخل نادي الزمالك كان قد كشف لـFilGoal.com في وقت سابق، رغبة الفريق الفيومي في ضم محمد إبراهيم. (طالع التفاصيل)

وسيعقد مسؤولي الزمالك جلسة مع محمد مجد المشرف العام على قطاع الكرة في نادي مصر للمقاصة خلال الساعات المقبلة، للتفاوض حول الصفقة.

وحسبما علم FilGoal.com فإن صفقة انتقال إسلام جابر من مصر للمقاصة إلى الزمالك هي الأقرب للتحقق في الوقت الراهن، في حين مازالت المفاوضات جارية بشكل أقل حول جون أنتوي.

إسلام جابر قضى الموسم المنقضي معارا لنادي الداخلية، وقد ظهر معهم بشكل مميز من خلال 33 مشاركة، سجل فيهم ثلاثة أهداف وصنع مثلهم.

صاحب الـ23 عاما انضم لمنتخب مصر وخاض لقاء وديا أمام نيجيريا.

من جهة أخرى، انضم جون أنتوي لمصر للمقاصة بشكل نهائي في الموسم الماضي قادما من النادي الأهلي بعدما قضى الموسم الذي سبقه معارا.

صاحب الـ26 عاما شارك في 29 مباراة، سجل فيهم 12 هدفا وصنع هدفا واحدا.

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