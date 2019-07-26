خاص خبر في الجول – الزمالك يبدأ مفاوضات لضم إسلام جابر وأنتوي.. والمقاصة يضع شروطه

الجمعة، 26 يوليه 2019 - 01:05

كتب : أحمد شوقي

إسلام جابر - بيراميدز ضد الداخلية

يحاول الزمالك ضم إسلام جابر وجون أنطوي من مصر للمقاصة، والفريق الفيومي من جهته يضع شروطه.

علم FilGoal.com أن الزمالك يستهدف في الفترة الحالية ضم الثنائي إسلام جابر وجون أنتوي من مصر للمقاصة.

وحسبما علم FilGoal.com فإن مصر للمقاصة يرحب بالأمر، لكن مع وضع بعض الشروط للموافقة على الصفقة.

أخبار متعلقة

مباراة القمة - طارق يحيى لـ في الجول: الأهلي يريد إثبات تفوقه.. والزمالك هدفه إفساد فرحة الدوري مباراة القمة - أسامة حسني لـ في الجول: الأهلي سيلعب لختام الموسم بقوة والزمالك يريد إفساد فرحته الزمالك لـ في الجول: أحداد مستمر مع الفريق أمام الأهلي خبر في الجول – عبد الشافي يوقع على عقود انضمامه للزمالك

المفاوضات المالية ستجرى خلال الساعات المقبلة، ومن جهة أخرى، سيحاول مصر للمقاصة الحصول على خدمات محمد إبراهيم صانع ألعاب الزمالك ضمن الصفقة.

مصدر داخل نادي الزمالك كان قد كشف لـFilGoal.com في وقت سابق، رغبة الفريق الفيومي في ضم محمد إبراهيم. (طالع التفاصيل)

وسيعقد مسؤولي الزمالك جلسة مع محمد مجد المشرف العام على قطاع الكرة في نادي مصر للمقاصة خلال الساعات المقبلة، للتفاوض حول الصفقة.

وحسبما علم FilGoal.com فإن صفقة انتقال إسلام جابر من مصر للمقاصة إلى الزمالك هي الأقرب للتحقق في الوقت الراهن، في حين مازالت المفاوضات جارية بشكل أقل حول جون أنتوي.

إسلام جابر قضى الموسم المنقضي معارا لنادي الداخلية، وقد ظهر معهم بشكل مميز من خلال 33 مشاركة، سجل فيهم ثلاثة أهداف وصنع مثلهم.

صاحب الـ23 عاما انضم لمنتخب مصر وخاض لقاء وديا أمام نيجيريا.

من جهة أخرى، انضم جون أنتوي لمصر للمقاصة بشكل نهائي في الموسم الماضي قادما من النادي الأهلي بعدما قضى الموسم الذي سبقه معارا.

صاحب الـ26 عاما شارك في 29 مباراة، سجل فيهم 12 هدفا وصنع هدفا واحدا.

اقرأ أيضا:

خبر في الجول – عبد الشافي يوقع على عقود انضمامه للزمالك

مصدر من الزمالك لـ في الجول: العين الإماراتي طلب ضم فرجاني ساسي

خبر في الجول – حازم إمام يجدد طلبه الرحيل عن الزمالك

مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول وضعية المعارين والاستبدال في الموسم المقبل

رسميا – أفيش يعلن ضم كهربا

في الدوري الزمالك مصر للمقاصة جون أنتوي إسلام جابر

نرشح لكم

أخر الأخبار

خبر في الجول – الزمالك يتمم اتفاقه مع المقاصة حول إسلام جابر.. واللاعب يتواجد في النادي 48 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول – الزمالك يبدأ مفاوضات لضم إسلام جابر وأنتوي.. والمقاصة يضع شروطه ساعة | الدوري المصري
المصري يوضح لـ في الجول كيف سيتعامل مع أجانب الفريق بعد لائحة القيد الجديدة 2 ساعة | الدوري المصري
بالفيديو - أوزيل وكولاسنياك يحبطان محاولة سرقة لعصابة مسلحة في شوارع لندن 3 ساعة | أوروبا
الكل يرحل والمسمار لا يتحرك من مكانه.. 32 لاعبا لعبوا جوار حسام عاشور في خط وسط الأهلي 3 ساعة | الدوري المصري
مباراة القمة - طارق يحيى لـ في الجول: الأهلي يريد إثبات تفوقه.. والزمالك هدفه إفساد فرحة الدوري 4 ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 بعد التعثر ضد الجونة.. رئيس الزمالك: أُحمّل المسؤولية للمنتخب.. الحكم فاسد ولن أترك نادر شوقي أبدا 2 بالفيديو – بلماضي: المصريون شجعونا في النهائي؟ سأذهب إلى طبيب عيون لأنني لم أر ذلك 3 مصدر مقرب من البدري لـ في الجول: منتخب مصر والزمالك ضمن الفرص المتاحة أمامه للعودة للتدريب 4 رئيس الزمالك: بعض اللاعبين لا يصلحون وهذا موقف الجهاز الفني.. والنحاس سيفوت لـ الأهلي

قد ينال إعجابك