خاص المصري يوضح لـ في الجول كيف سيتعامل مع أجانب الفريق بعد لائحة القيد الجديدة

الجمعة، 26 يوليه 2019 - 00:21

كتب : أيمن عيد

أوستن أموتو يحتفل بهدف المصري في الزمالك

يملك المصري سبعة لاعبين أجانب، فكيف سيتعامل مع لائحة القيد الجديدة التي حدد 5 لاعبين بحد أقصى للأجانب في كل فريق، وبينهم لاعبا شمال إفريقيا أو من فلسطين أو سوريا.

أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم، لائحة القيد الجديدة، للموسم المقبل 2019/2020. (طالع اللائحة كاملة)

وقال اللواء ياسر سالم مدير الكرة بالمصري في تصريحات لـFilGoal.com: "تحديد عدد الإعارات يقلل من استحواذ الأندية على اللاعبين، هناك أندية لديها عددا مهولا من اللاعبين، ولا يستفيدوا من التواجد مع فريقهم، أما مع تحديد عدد الإعارات، اللاعب يستفيد من الحصول على فرصة للمشاركة مع ناد آخر خلال فترة الإعارة".

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وأضاف "بعض الأندية ستكون في مشكلة مع تقليل عدد اللاعبين المحترفين، ولكن هذا القرار في مصلحة اللاعب المصري والمنتخب الوطني، والفترة الماضية أثبتت حاجة المنتخب الوطني لبعض المراكز الضرورية التي أصبحت تمثل عجز واضح في معظم الفرق التي اتجهت للاعب الأجنبي أو العربي بجانب أن هذا القرار سيعطى اللاعبين المصريين فرصة الظهور بعدما أصبحت أسعار اللاعبين الأجانب ضخمة على خزائن معظم الأندية".

وكيف سيتعامل المصري مع وجود 7 لاعبين أجانب في قائمة الفريق؟

قال ياسر سالم لـFilGoal.com: "محمود وادي المهاجم الفلسطيني في صفوفنا حصل على الجنسية المصرية بالفعل، وسيقيد كلاعب مصري في قائمتنا".

وأضاف "من جهة أخرى، سنقيد مفتاح طقطق المهاجم الليبي الجديد كلاعب أجنبي ممن يعاملون معاملة اللاعب المصري استفادة من القرار الجديد، بجانب قيد أربعة لاعبين أجانب".

وشرح "سنقيد الرباعي أوستن أموتو، وشيخ موكورو، وسعيدو سيمبوري، وإيزي إيميكا كأجانب، ووقتها لن يتبقى سوى محمد صالح المدافع الفلسطيني.

وأتم "صالح مصاب حاليا بقطع في الرباط الصليبي، وبالتالي سيتأجل قيده إلى شهر يناير المقبل، وسنحدد موقفه في وقت لاحق".

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