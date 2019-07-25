اتحاد الكرة يكشف شروط القيد في الموسم الجديد.. 4 أجانب ولاعب واحد يعامل كمصري.. وحد أقصى للمعارين

كشف الاتحاد المصري لكرة القدم عن تعليمات القيد وانتقالات اللاعبين للموسم الكروي الجديد 2019/2020.

وأعلن الاتحاد المصري فتح باب القيد، اعتبارا من يوم الإثنين المقبل الموافق 29 يوليو الجاري، وحتى 29 أغسطس المقبل لمدة شهر.

حسب اللائحة الجديدة، سيحق لكل فريق قيد 4 لاعبين أجانب، بالإضافة للاعب فلسطيني أو سوري أو شمال إفريقي يعامل معاملة المصريين.

اتحاد الكرة وضع حدا أقصى أيضا للمعارين بحد أقصى 5 لاعبين، بالإضافة لحد أقصى للاستبدال في القائمة بحد أقصى 5 لاعبين.

مثال: لا يجوز لأي فريق إعارة أكثر من 5 لاعبين لأندية أخرى خلال الموسم.

لا يجوز لأي فريق استبدال أكثر من 5 لاعبين من قائمته بلاعبين آخرين وسط الموسم.

وأخيرا حدد اتحاد الكرة عدد 30 لاعبا للفريق الأول بجميع الأقسام.

ويرصد لكم FilGoal.com أهم ما جاء في شروط وتعليمات القيد للموسم الجديد.

عدد اللاعبين في القائمة

أولا.. يسمح بقيد 30 لاعبا للفريق الأول بجميع الأقسام

اللاعبون الأجانب

في حالة استقدام لاعب أجنبي لابد أن يكون مقيدا بأحد أندية القسم الأول أو الثاني في بلده.

-يسمح بقيد عدد 4 لاعبين أجانب كحد أقصى في كل نادي من أندية القسم الأول أسوة بالموسم الماضي.

علما بأنه سيتم تقليل عدد اللاعبين الأجانب بدءا من الموسم الجديد 2020/2021.

-يجوز قيد لاعب واحد فقط فلسطيني أو سوري أو شمال إفريقي ولا يكون ذلك ضمن عدد اللاعبين الأجانب ويعامل معاملة المصريين. (ويطبق هذا الشرط على موسم 2019/2020).

-يسمح بقيد عدد 2 لاعبين أجانب كحد أقصى في كل نادي من أندية القسم الثاني.

-يسمح بقيد عدد لاعب أجانب واحد كحد أقصى في كل نادي من أندية القسم الثاني.

-لا يجوز إشراك لاعب غير مصري في مركز حراسة المرمى في جميع المسابقات.

فترة ومواعيد التسجيل

فترة التسجيل الأولى

-تبدأ فترة التسجيل الأولى اعتبارا من يوم الإثنين الموافق 29/7/2019 إلى 29 أغسطس 2019 كآخر موعد للتسجيل.

-القوائم الإضافية تبدأ اعتبارا من تسجيل القائمة الأولى بعد سداد التزاماتها.

فترة التسجيل الثانية

تكون اعتبارا من الأربعاء 1/1/2020 وحتى الجمعة 31/1/2020 وذلك بجميع الأقسام والمراحل السنية.

-لا يجوز استخراج بطاقة اللعب ومشاركة لاعب إلا بعد اعتماد القائمة من الاتحاد.

الإعارة

يجوز للنادي إعارة أي لاعب مرتبط مع ناديه بعقد ساري لمدة لا تتجاوز مدة عقده الأصلي بحد أقصى 5 لاعبين.

-بالنسبة للاعب المعار أو المستغنى عنه أو الذي أنهى عقده بالتراضي، يتم رفع اسمه من قائمة ناديه ويمكن قيد لاعب بدلا منه بحد أقصى 5 لاعبين.

شروط عامة

-لا يجوز استخراج بطاقة اللعب ومشاركة اللاعب في أية مسابقة إلا بعد اعتماد القوائم من الاتحاد.

-جميع اللاعبين المشاركين في مسابقة القسمين الأول والثاني، يجب أن تحرر لهم عقود احتراف.

اشتراكات المسابقات

-تسدد رسوم اشتراكات المسابقات للأندية قبل قبول قوائم الإضافة للنادي، ويستبعد من المسابقة أي فريق لا يكون مسددا للاشتراك.

-رسوم مسابقات القسم الأول والثاني والثالث تسدد لخزينة الاتحاد.

-آخر موعد لسداد اشتراك مسابقة كأس مصر يوم الأحد الموافق 15/9/2019

مستحقات الأندية

-يحصل الاتحاد على نسبة 15% من جميع حقوق المسابقات في جميع أقسام الدوري العام.

-تحصل الأندية المشاركة في كل مسابقة على 85% من هذه الحقوق.

ويتم عقد اجتماع مع كل الأندية المشاركة في كل مسابقة على حدة للنظر في كيفية توزيع هذه النسب.

مسابقة كأس مصر

يتم توزيع إيرادات وحقوق مسابقة كأس مصر كالتالي:

-20% لأندية القسمين الثاني والثالث أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد.

-5%للكوارث والرعاية الاجتماعية وقدامى اللاعبين.

-75% من صافي الإيرادات توزع كالتالي:

40% للاتحاد

60% للأندية المشاركة في المسابقة اعتبارا من دور الـ32.

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الحكام

يسدد كل نادي من أندية القسم الأول 200 ألف جنيه للحكام كالتالي:

-100 ألف تسدد مع قائمة الإضافة.

-100 ألف جنيه تسدد مع فترة القيد الثانية.

2- الكشف عن المنشطات

100 ألف جنيه لأندية القسم الأول على دفعتين متساويتين مع كل فترة تسجيل.

ملحوظة: جميع الرسوم المقررة يضاف عليها 14% ضريبة القيمة المضافة.

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