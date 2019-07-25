بيان رسمي - الاتحاد الجزائري يؤكد بقاء رئيسه في مقعده

الخميس، 25 يوليه 2019 - 21:32

كتب : إسلام أحمد

خير الدين زطشي - رئيس الاتحاد الجزائري - الصورة من موقع سبورتس نيوز ديزاد

أصدر الاتحاد الجزائري بيانا يرد فيه على جميع الأخبار المتداولة حول إقالة رئيسه خير الدين زطشي عقب فوز ثعالب الصحراء بلقب كأس الأمم الإفريقية مصر 2019.

وجاء بيان الاتحاد الجزائري كالأتي: "الحملة التي يتعرض لها خير الدين زطشي، منذ تتويج الخضر بلقب كأس أمم أفريقيا 2019، يعتبر ذلك محاولة لإفساد الفرحة وتقويض المعنويات بعد التتويج".

"إن زطشي وأعضاء المكتب الاتحادي يُفندون المعلومات التي نشرتها مختلف وسائل الإعلام، حول الاستقالة إذ ولحد الساعة لا يزال زطشي يقوم بنشاطه المهني في الاتحادية وبشكل عادي".

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"إن كرة القدم الجزائرية تحتاج إلى الهدوء في الوقت الحالي لضمان نجاحات وتكريسات أخرى في المستقبل، وقبل كل شيء، فإن فريقنا الوطني يحتاج إلى دعم ثابت تحسبا للمواعيد المقبلة".

المنتخب الجزائري بقيادة جمال بلماضي نجحوا في الفوز بلقب كاس الأمم للمرة الثانية في تاريخهم بعد نسخة 1990.

ولم يتم تكريم زطشي من الرئاسة الجزائرية عقب تتويج المنتخب باللقب وهو ما فتح الباب حول إمكانية رحيله.

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