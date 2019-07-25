كلوب يستبعد انتداب بيل مصرحا: ليس ضروريا أن يضم أي فريق أفضل لاعبين

شدد يورجن كلوب مدرب ليفربول على رضاه عن القائمة الحالية للفريق، مشيرا إلى أنه لا يفكر في التعاقد مع جاريث بيل الذي اقترب رحيله عن ريال مدريد.

جاريث بيل النادي : ريال مدريد ليفربول

وقال كلوب في تصريحات صحفية:"بيل ثمنه مرتفع ويحصل على أجر كبير. لاعب رائع أحبه لكن الأمر لا يتعلق به. عليك خلق فريق، والفريق ليس مجموعة من أفضل اللاعبين، بل مجموعة من اللاعبين تعمل معا. مشروع ليفربول طويل الأمد. الفريق جيد جدا. قد تحدث مشكلات إذا انتدبنا لاعبا أو اثنين أو ثلاثة، ولا أقول إننا لن نقوم بشيء".

وصرح زيدان في وقت سابق أن ريال مدريد ينوي التخلي عن اللاعب البالغ عمره 30 عاما. (التفاصيل)

بينما قال وكيل بيل إن اللاعب السابق لتوتنام قد يستمر لموسم سابع في صفوف فريق ميرنجي. (التفاصيل)

وبيل هو أغلى لاعب في تاريخ ريال مدريد، بالتساوي مع المنتقل حديثا إلى الفريق إدين هازارد، بعد انتقاله للنادي في 2013 مقابل 100 مليون يورو.

وأشاد الألماني ببرونو فرنانديس لاعب سبورتينج لشبونة الذي قدم أداء طيبا يوم الخميس في مباراة ودية تعادل فيها ناديه مع ليفربول بنتيجة 2-2.

وأوضح كلوب عن اللاعب الذي تقول تقارير إن مانشستر يونايتد يريده:"في هذه الحالة (إذا انتقل إلى يونايتد) سنواجهه. لاعب جيد حقا".

وواصل بطل دوري أبطال أوروبا في تصريحات صحفية "يونايتد يمتلك لاعبين جيدين، وهذا سيجعلهم أقوى. ليس أمرا جيدا بالنسبة لنا، لكن هذا ليس شأننا لأكون صريحا".

وسجل فرنانديس لاعب منتخب البرتغال أول هدف في المباراة التي استضافها ملعب يانكي بمدينة نيويورك الأمريكية.

وأحرز فرنانديس (24 عاما) 20 هدفا في 33 مباراة شارك بها في الموسم الماضي من الدوري البرتغالي.

وتوج فرنانديس مع منتخب بلده بلقب دوري أمم أوروبا بالفوز على هولندا في النهائي في يونيو الماضي.

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