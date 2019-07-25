لاسارتي: الأفراح يجب أن تتوقف.. مواجهة الزمالك لا تقل أهمية عن المقاولون

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن الجهاز الفني واللاعبين أغلقوا تماما صفحة الفوز على المقاولون أمس، ويركزون بالكامل في مباراة الزمالك بعد التتويج بمسابقة الدوري رسميًا لموسم 2019-2020.

وقال عبد الحفيظ لموقع ناديه: "بدأنا التركيز والتحضير لمباراة الزمالك التي تبقى مهمة للغاية على الصعيد الرقمي والإحصائي والجماهيري، خاصة أننا نرغب فى إنهاء الموسم بشكل جيد من خلال مواصلة الانتصارات وحصد النقاط الثلاث في مباراة القمة".

وأضاف "مباراة الزمالك تظل ذات طبيعة خاصة، نظرًا لأهميتها جماهيريًا وهو ما تم التأكيد عليه فى الحديث مع اللاعبين من أجل تحقيق هدفنا و الفوز فى مباراة الأحد المقبل".

وأشار مدير الكرة "أثق في خبرات لاعبي الاهلي وقدرتهم على الفصل تماما بين حسم الدوري رسميًا ولقاء الزمالك الهام والمرتقب والذي كما أكدت يبقى ذات طبيعة خاصة جدًا".

وشدد "دوافع اللاعبين والجهاز الفني تظل قوية للغاية لتحقيق الفوز في القمة المقبلة لإنهاء مشوار الدوري بشكل جيد".

وفي الجانب ذاته عقد مارتن لاسارتي المدير الفني جلسة مع اللاعبين صباح اليوم الخميس داخل معسكر الفريق المغلق في برج العرب بالإسكندرية وطالبهم بضرورة إغلاق صفحة الفوز على المقاولون والتتويج رسميًا بالدوري رقم 41.

وأكد لاسارتي للاعبين أن الفريق على موعد مع مباراة مهمة جدًا أمام الزمالك مشيرا إلى ضرورة حصد نقاطها الثلاثة من اجل إنهاء الموسم بشكل مميز.



















































































































































وقال لاسارتي للاعبين إن مباراة الزمالك لا تقل أهمية عن مباراة المقاولون خاصة أنها بمثابة قمة خاصة، وعلى الجميع التعامل معها بجدية من أجل حسمها وإنهاء المسابقة بشكل قوي يليق بما قدمه بطل الدوري هذا الموسم.

وأوضح المدير الفني للاعبيه أن الفريق مطالب بالعمل بقوة خلال الأيام المتبقية؛ لحصد نقاط الفوز على الزمالك وإسعاد الجماهير التي تنتظر الفوز على الزمالك يوم الأحد في الخطوة الاخيرة في دوري 2019-2020.

وشدد لاسارتي على أن الأفراح التي بدأت بعد حسم الدوري أمس رسميًا والفوز على المقاولون 3\1 يجب أن تتوقف تماما، ليعود الهدوء والتركيز إلى معسكر الفريق من أجل الاستعداد بشكل جيد لمباراة الزمالك والوصول باللاعبين إلى أعلى معدلات الجاهزية الفنية والبدنية والذهنية قبل مواجهة الزمالك.

وأعرب مارتن لاسارتي عن سعادته بنجاح الفريق في التتويج ببطولة الدوري رقم 41 مؤكدا أن الفريق استحق الفوز باللقب هذا الموسم بعد المجهود الكبير الذي بذله الجميع من أجل تحقيق الهدف المنشود.

وأضاف أن لاعبي الأهلي قدموا عروضا قوية ومشرفة، مشيرا إلى أنه كان واثقا من الفوز بالدوري، رغم الصعوبات التي تعرض لها الفريق منذ بداية الموسم وتأخره في جدول الترتيب مرورا بالزحف نحو القمة، والتربع عليها وحسم اللقب لصالحه.

وتابع "بذلنا جهدا كبيرا ووضعنا الفوز بالدوري وإسعاد جماهير الأهلي نصب أعيننا، وكانت هناك حالة شديدة من التركيز والرغبة من جميع اللاعبين لتحقيق الهدف بحسم اللقب الغالي وهو ما تحقق بالفعل، والقادم سيكون أفضل لجماهير الأهلي على كافة الأصعدة".

ووجه لاسارتي الشكر لمجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب على دعمه ومساندته للفريق على كافة الأصعدة، مشيدا بمساندة رئيس النادي للجهاز واللاعبين طوال الموسم، وهو ما كان له دور مهم للغاية في التتويج بلقب الدوري الممتاز رقم 41.

وفي سياق آخر يعود سعد سمير، مدافع الفريق، إلى القاهرة بعد غدٍ السبت قادمًا من ألمانيا، حيث يستكمل تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة في ركبته.

ويواصل اللاعب تنفيذ برنامجه التأهيلي في ألمانيا و يتابع الجهاز الطبي للأهلي معه هاتفيًا كافة التفاصيل الخاصة بسير عملية التأهيل للتعافي من الإصابة، ومن المقرر أن ينتظم في التدريبات الجماعية بشكل تدريجي مع الفريق خلال 3 اسابيع من تاريخ عودته من ألمانيا .

يذكر أن سعد سمير ينفذ الجزء الأخير من برنامجه التأهيلي قبل الدخول فى التدريبات الجماعية للفريق وإعلان جاهزيته للمشاركة في المباريات.

أما لاعبو الفريق الأول الذين شاركوا فى مباراة المقاولون أمس فيخضعون لتدريبات استشفائية اليوم في معسكر الفريق المغلق ببرج العرب بالإسكندرية.

ويواصل المالي أليو ديانج تنفيذ برنامجه البدني صباح اليوم الخميس في ملعب التتش تحت إشراف طارق عبد العزيز أخصائي التأهيل بالجهاز الفني.

وخاض اللاعب تدريبات بدنية قوية في إطار البرنامج البدني والتأهيلي الذي وضعه الجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي.

ويسعى الجهاز الفني لتجهيز ديانج بدنيا وفنيا من خلال البرنامج الموضوع له قبل الدفع به في التدريبات الجماعية للفريق خلال الفترة المقبلة.

















































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