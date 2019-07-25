الخطيب عن تحقيق الدوري: يُحمل الجميع مسؤولية تحقيق المزيد من البطولات

الخميس، 25 يوليه 2019 - 12:37

كتب : حسام نور الدين

محمود الخطيب - الأهلي

وجه محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي رسالة تهنئة لأعضاء وجماهير الأهلي؛ بمناسبة الفوز ببطولة الدورى للمرة 41.

وانتصر المارد الأحمر على المقاولون العرب بثلاثة أهداف لهدف يوم الأربعاء ليحسم مسابقة الدوري لصالحه للموسم الرابع على التوالي.

وأشاد الخطيب بالمجهود الكبير الذي بذله الجهاز الفني واللاعبون، وكذلك الانضباط الفني والسلوكي على مدار مشوار البطولة، بحسب ما نقل الموقع الرسمي لناديه.

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وأشار بيبو إلى "هذا التتويج يُحمّل الجميع مسؤولية كبيرة في الفترة القادمة لإحراز المزيد من الانتصارات والبطولات؛ لإسعاد الجماهير وتحقيق طموحاتهم على المستوى المحلي والقاري".

ويلعب الأهلي مع الزمالك في الجولة الأخيرة من الدوري المصري يوم 28 يوليو المقبل على ملعب برج العرب.

الأهلي عانى من فارق النقاط الكبير في بداية المسابقة بسبب مؤجلاته ثم التعثر الذي أوصل الفارق بينه وبين الزمالك المتصدر وقتها إلى 8 نقاط، ولكنه تدارك الفارق في النصف الثاني من الموسم الذي شهد انطلاقة قوية.

وخاض الأهلي في النصف الثاني من الموسم 21 مباراة في الدوري حقق خلالها الفوز في 17 مباراة وتعادل مرتين وخسر مثلهما.

ليواصل الأهلي تقدمه تدريجيا في جدول الترتيب إلى أن وصل للقمة وحافظ عليها حتى حسم اللقب لصالحه بعد منافسة قوية مع الزمالك وبيراميدز.

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