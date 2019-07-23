وكيله: بيل لن يخرج من ريال مدريد معارا.. وقد يستمر مع الفريق

تحدث جوناثان بارنت وكيل جاريث بيل عن مستقبل موكله مؤكدا على أن لاعب ريال مدريد لن يخرج معارا من الفريق.

جاريث بيل النادي : ريال مدريد ريال مدريد

وكان زين الدين زيدان قد أكد أن إدارة النادي تعمل على خروج بيل من الفريق. (طالع التفاصيل)

وقال بارنت في تصريحات لـ "سكاي سبورتس" الإنجليزية: "لن نلجأ لأي حيلة لإخراجه من النادي، (جاريث) واحد من أفضل اللاعبين في الكوكب، مستعد أن أضمن لك أنه لن يخرج معارا لأي فريق".

وأضاف "الآن (جاريث) لاعب لريال مدريد وحتى الآن مستمر مع ريال مدريد".

وتابع "إذا حصلنا على أي عروض مناسبة لنا قد تتغير الأمور، ربما يذهب خلال يوم أو أسبوع أو ربما يستمر مع ريال مدريد".

وأتم "بيل يتبقى له 3 مواسم مع ريال مدريد".

وكان بارنت قد هاجم زيدان في وقت سابق بسبب تعامله مع بيل. (طالع التفاصيل)

وانتقل جاريث بيل إلى ريال مدريد في صيف 2013 قادما من توتنام في صفقة قياسية.

وخاض بيل مع ريال مدريد 231 مباراة ونجح في تسجيل 102 هدفا وصناعة 65 آخرين.

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