زيدان: لم أقلل من احترام أي لاعب.. ريال مدريد يعمل على انتقال بيل

الثلاثاء، 23 يوليه 2019 - 00:37

كتب : محرر في الجول

زين الدين زيدان - ريال مدريد

يرى زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد أنه لم يقلل من احترام أي لاعب مؤكدا أن إدارة الفريق تعمل على رحيل جاريث بيل.

جاريث بيل

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد

وكان زيدان قد أكد أن من الأفضل لكل الأطراف رحيل بيل عن ريال مدريد.

وقال زيدان في المؤتمر الصحفي الخاص بودية أرسنال: "أحيانا لا أكون صريحا لكنني سأتحدث بصراحة الآن، لم أقلل من الاحترام لأي لاعب، ما قلته هو أن الإدارة تعمل على عملية بيع بيل وستسهل من الأمر وهذا ما يجب علينا فعله".

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وأوضح عن عدم مشاركته في مباراة بايرن "بيل طلب عدم المشاركة في المباراة السابقة، لكنه يتدرب بشكل طبيعي معنا".

وأضاف "لكن بيل لم يطلب عدم اللعب في مباراة الغد، هو لاعب لريال مدريد وسنرى ما سيحدث في اللقاء".

وتحدث زيدان عن جيمس رودريجيز الذي انتهت إعارته لبايرن ميونيخ "هو لاعب لريال مدريد وسوف نرى ما سيحدث".

وتطرق زيدان للحديث عن عدم إجراء أي صفقات تبادلية بين بيل ونيمار "لا أعرف أي شيء عن هذا الأمر".

وعن لاعبه المفضل بين نيمار ومبابي "لا أركز سوى على عناصر فريقي".

وأشاد زيدان بـ رودريجو لاعب ريال مدريد الجديد "هو يحب أن يتواجد في الجانب الأيمن ونحن لا نزال في فترة الإعداد".

وأتم بالحديث عن تاكيفوسا كوبو "رغم صغر سنه إلا أنه لا يخشى أي أحد، ولا أعلم هل سيستمر مع الفريق الأول أو يلعب مع الكاستيا".

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