كشف مصدر مسؤول في لجنة شؤون اللاعبين باتحاد الكرة عن القرار الأقرب اتخاذه بشأن قوائم الأندية في الموسم الجديد، بجانب موقف لاعبي شمال إفريقيا من اعتبارهم محليين.

الجبلاية لم تصدر قرارها حتى الآن بشأن عدد اللاعبين في قوائم الموسم الجديد، وتأخير القرار كان نتيجة استقالة مجلس الإدارة برئاسة هاني أبو ريدة عقب الإقصاء من أمم إفريقيا ليتولى ثروت سويلم مهمة القائمة بأعمال الاتحاد.

والأخير بدأ في التحرك خلال الآونة الماضية من أجل إصدار قرار يخص المسابقة المحلية وقوائمها في ظل ضرورة ذلك إذ أن الأندية المشاركة في المسابقات الإفريقية أمامها حتى 31 يوليو فقط لقيد قائمتها الإفريقية، بحسب الموعد الذي حدده الاتحاد الإفريقي.

وقال المصدر المسؤول في شؤون اللاعبين لـFilGoal.com: "اليوم أو غدا (الجمعة) على أقصى تقدير سوق يصدر الاتحاد بيانا رسميا يعلن فيه شكل القيد في الموسم الجديد".

وأضاف "ثروت سويلم في اجتماعات مع أكثر من لجنة داخل الاتحاد لكي يصدروا القرار النهائي بالنسبة للقائمة، بالتشاور مع الأندية والجمعية العمومية".

وأشار "تم الاستقرار بنسبة كبيرة للغاية على قيد 30 لاعبا في القائمة مع أحقية ضم 4 لاعبين أجانب يشاركوا معا بشكل طبيعي مثلما يحدث في الموسم الجاري".

أما فيما يخص موقف لاعبي شمال إفريقيا، فأوضح المصدر "الفلسطينيون والسوريون ولاعبو شمال إفريقيا هناك خلاف بشأن موقفهم وإن كان الأقرب اعتبار واحد فقط من تلك الجنسيات لاعبا محليا".

واستدرك "بمعنى إن ضممت لاعبا فلسطينيا وآخر مغربيا فيحق لك قيد واحد منهما فقط كمحلي أما الآخر فسيعامل كأجنبي".

وأتم المصدر "باب القيد سوف يُفتح يوم 29 يوليو وهو اليوم التالي مباشرة للقاء القمة (بين الأهلي والزمالك) لإتاحة الفرصة للأندية لقيد لاعبيها سريعا".

















































وتوج الأهلي بلقب الدوري رقم 41 في تاريحخ وهو الرابع على التوالي بعد الفوز على المقاولون العرب 3-1، فيما اكتفى الزمالك بالوصافة والمشاركة في دوري أبطال إفريقيا.

الثنائي بيراميدز والمصري سوف يشاركان في مسابقة الكونفدرالية لاحتلالهما المركز الثالث والرابع على الترتيب.

الأهلي سيواجه فريق أطلع بره من جنوب السودان، بينما يلعب الزمالك أمام فريق ديكيداها الصومالي.

وتقام الجولة الذهاب أحد أيام 9 أو 10 أو 11 من شهر أغسطس خارج مصر، بينما تقام جولة الإياب في مصر أحد أيام 23 أو 24 أو 25 من نفس الشهر.

وفي حالة انتصار الأهلي أمام أطلع بره، سيواجه الفائز من مواجهة كانو سبورت من غينيا الاستوائية أمام ميكيلي 70 الإثيوبي.

بينما الزمالك في حالة انتصاره في الدوري التمهيدي، سيواجه الفائز من لقاء LPRC أويلرز الليبيري أمام جينيراسيون فوت السنغالي.

وتقام مباراة الذهاب خارج مصر أحد أيام 13 أو 14 أو 15 سبتمبر المقبل، بينما لقاء العودة يقام في مصر أحد أيام 27 أو 28 أو 29 من نفس الشهر.

وعلى جانب الكونفدرالية يلتقي بيراميدز مع فريق إيتوال دو كونجو (النجم الكونغولي) من جمهورية الكونغو في الدور التمهيدي الأول للبطولة.

ستقام مباريات الدور التمهيدي في أيام 9 و10 و11 أغسطس ذهابا، و23 و24 و25 إيابا.

وإذا عبر بيراميدز محطة إيتوال دو كونجو، فسيلتقي في الدوري التالي مع الفائز بين شباب بلوزداد الجزائري، والقطن التشادي.

من جهة أخرى، لن يلعب المصري في الدور التمهيدي الأول، ويلعب مع الفائز بين مقديشيو سيتي الصومالي، وماليندي من تنزانيا.

وتقام مباريات الدور الثاني في أيام 13 و14 15 سبتمبر ذهابا، و27 و28 و29 إيابا.

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