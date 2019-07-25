مصر سادس إفريقيا في تصنيف فيفا

الخميس، 25 يوليه 2019 - 10:58

كتب : نادر عيد

مصر - جنوب إفريقيا

تقدمت مصر 9 مراكز في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) للمنتخبات لتصبح في المرتبة 49 وباتت سادس فريق على مستوى قارة إفريقيا.

وواصلت السنغال تصدرها لتصنيف منتخبات إفريقيا بينما حققت الجزائر بطلة القارة تقدما ملحوظا بالقفز 28 مركزا لتصبح في المرتبة 40.

وجاء ترتيب أول 10 منتخبات إفريقية: السنغال (20) تونس (29) نيجيريا (33) الجزائر (40) المغرب (41) مصر (49) غانا (50) الكاميرون (53) الكونغو الديموقراطية (56) كوت ديفوار (57).

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وجمع منتخب مصر، الذي ودع على ملعبه كأس إفريقيا 2019 من الدور ثمن النهائي بالخسارة أمام جنوب إفريقيا، 47 نقطة في تصنيف فيفا منذ 14 يونيو الماضي موعد آخر إصدار للتصنيف قبل يوم الخميس.

ووجود مصر في أول 10 منتخبات إفريقية بتصنيف فيفا يجعلها على رأس مجموعة في المرحلة الثانية من تصفيات كأس العالم 2022. (طالع نظام التصفيات من هنا)

وارتقت السنغال، وصيفة القارة، مركزين محققة أفضل تصنيف في تاريخها بحلولها في المرتبة 20 على مستوى العالم.

وحافظت بلجيكا على صدارة التصنيف بينما انتزعت البرازيل، بطلة كوبا أمريكا 2019، مركز الوصافة من فرنسا، وارتقت كولومبيا 5 مراكز لتصبح الثامنة على مستوى العالم.

وأول 10 منتخبات هي بالترتيب بلجيكا والبرازيل وفرنسا وإنجلترا وأوروجواي والبرتغال وكرواتيا وكولومبيا وإسبانيا والأرجنتين.

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