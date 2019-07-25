رسميا – الرجاء البيضاوي يعلن استعارة حميد أحداد من الزمالك

انتقل حميد أحداد المهاجم المغربي لنادي الزمالك إلى فريق الرجاء البيضاوي رسميا.

وأعلن نادي الرجاء البيضاوي ضم حميد أحداد من الزمالك على سبيل الإعارة لمدة موسم، مع أحقية الشراء النهائي.

وحسبما علم FilGoal.com، فإن الرجاء سيدفع 250 ألف دولار مقابل الإعارة، مع أحقية الشراء النهائي مقابل 950 ألف دولار قبل الموسم المقبل.

حميد أحداد انضم لنادي الزمالك بداية الموسم الجاري قادما من فريق الدفاع السحين الجديد المغربي، وشارك مع الفريق في التتويج ببطولتي الكونفدرالية الإفريقية، وكأس السوبر المصري السعودي.

صاحب الـ24 عاما سجل هدفا وحيدا مع الزمالك في الكونفدرالية الإفريقية، مقابل عدم التسجيل في 12 مباراة خاضها في بطولة الدوري.

ويعد أحداد هو خامس صفقات الرجاء الذي يقوده باتريس كارتيرون مدرب الأهلي السابق، بعد حسن متولي، وفابريس نجوما، وساليف كوليبالي مدافع الأهلي السابق، وعمر العرجون.

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