بعد فوز الزمالك على الإسماعيلي وتراجع بيراميدز للمركز الثالث في الدوري، تتغير الأمور ويشارك بيراميدز في تمهيدي الكونفدرالية رسميا.

كشف مصدر مسؤول داخل نادي بيراميدز، عن مشاركة الفريق في الدور التمهيدي لبطولة الكونفدرالية الإفريقية للموسم المقبل بدلا من المصري.

وقال المصدر في تصريحات لـFilGoal.com: "اتحاد الكرة أبلغنا اليوم الأربعاء، بالمشاركة في الدور التمهيدي للكونفدرالية الإفريقية للموسم المقبل في حالة فوز الزمالك على الإسماعيلي".

وأتم "المشاركة تكون على حسب تصنيف الأندية في الكاف، وليس حسب المراكز في الدوري، وبما أنها مشاركتنا الأولى قاريا فسنبدأ البطولة من الدور التمهيدي".

وبذلك، يلتقي بيراميدز مع فريق إيتوال دو كونجو (النجم الكونغولي) من جمهورية الكونغو في الدور التمهيدي الأول للبطولة.

ستقام مباريات الدور التمهيدي في أيام 9 و10 و11 أغسطس ذهابا، و23 و24 و25 إيابا.

وإذا عبر بيراميدز محطة إيتوال دو كونجو، فسيلتقي في الدوري التالي مع الفائز بين شباب بلوزداد الجزائري، والقطن التشادي.

من جهة أخرى، لن يلعب المصري في الدور التمهيدي الأول.

ويلعب المصري مع الفائز بين مقديشيو سيتي الصومالي، وماليندي من تنزانيا.

وتقام مباريات الدور الثاني في أيام 13 و14 15 سبتمبر ذهابا، و27 و28 و29 إيابا.

وأنهى بيراميدز بطولة الدوري في المركز الثالث، فيما جاء المصري رابعا في جدول الترتيب.

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