شدد حسين الشحات لاعب الأهلي إن فوز الأهلي بلقب الدوري أهم من تسجيله الأهداف.

وسجل الشحات هدفين من أصل ثلاثية فاز بهم الأهلي على المقاولون العرب مقابل هدف في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة 33 من الدوري في ملعب برج العرب.

وتوج الأهلي بلقب الدوري للمرة الرابعة على التوالي والـ41 في تاريخه.

وقال الشحات لـFilGoal.com: "فوز الأهلي أغلى من تسجيل الأهداف وسعيد بالمساهمة مع زملائي في حصد لقب الدوري".

وأضاف "الجمهور يستحق اللقب وتلك السعادة".

وأتم الشحات "150 مليون جنيه قيمة الهدفين؟ قميص الأهلي لا يقدر بثمن".



















































































































































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