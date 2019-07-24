لاسارتي: نستحق الدوري.. وأحقق الانتصارات بدون "شارب وذقن"

الأربعاء، 24 يوليه 2019 - 22:47

كتب : FilGoal

الأهلي - المقاولون - لاسارتي

هنأ مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي لاعبيه وإدارة النادي والجماهير بحسم لقب الدوري بعد الفوز على المقاولون 3-1 مساء الأربعاء.

وصرح لاسارتي عبر قناة الأهلي "إنها بطولة مهمة للغاية، لقد مر الفريق بلحظات صعبة للغاية، لذا نستحق اللقب".

ووجه المدرب الأوروجوياني رسالته لجماهير الأهلي قائلا "احتفلوا واستمتعوا وأسعدوا بهذه اللحظات".

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وشدد لاسارتي "لابد من الاستمرار في العمل والتطلع لبطولات أخرى، وفي نفس الوقت سنفرح بإنجازنا".

وتابع "عندنا وصلت كان الفارق مع المتصدر 17 نقطة وأعتقد إننا عملنا بشكل جيد كان لدينا هدفا محددا والوضع كان صعبا وحولنا كل شيء لصالحنا".

وواصل المدير الفني للأهلي تصريحاته ضاحكا "لقد سبق لي تحقيق إنجازات من قبل بدون شارب وذقن".

وأتم لاسارتي "أهم شيء الخطط طويلة المدى وأعلم مدى تعطش الجمهور للبطولات ولكن البطولات لا تأتي بالأسماء فقط لكن من العمال الجاد فريال مدريد لم ينجح الموسم الماضي ونحن نعمل لمواصلة الفوز مع الأهلي".

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