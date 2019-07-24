خاص اتحاد الكرة لـ في الجول: احتفالية تتويج الأهلي بالدوري عقب لقاء القمة

الأربعاء، 24 يوليه 2019 - 22:27

كتب : بسام أبوبكر

الأهلي - المقاولون - علي معلول

كشف ثروت سويلم القائم بأعمال رئيس اتحاد كرة القدم عن موعد الاحتفالية الخاصة بفوز الأهلي بلقب الدوري.

وفاز الأهلي بلقب الدوري المصري بعد الانتصار على المقاولون العرب بثلاثية دون رد وقبل مباراة واحدة من نهاية المسابقة.

وقال سويلم لـFilGoal.com: "سيكون هناك احتفالية صغيرة للأهلي بعد فوزه بلقب الدوري".

أخبار متعلقة

عاشور: من قال الأهلي في المنطقة الدافئة.. أين أنتم الآن؟ الشحات لـ في الجول: 150 مليون جنيه قيمة الهدفين؟ قميص الأهلي لا يقدر بثمن السولية: العزيمة هي سر فوز الأهلي بالدوري عبد الحفيظ لـ في الجول: قلت زمان "خليك بارد".. الأهلي بطل الدوري وأنا مسامح

وأضاف "الوضع حاليا مختلف واتحاد الكرة السابق كان يخطط لإقامة احتفالية كبيرة لبطل الدوري وتوزيع جوائز أفضل اللاعبين، ولكن الوقت ضيق الآن ولا يسع لذلك وأيضا في عدم وجود مجلس إدارة لاتحاد الكرة".

وأكمل "ولكن بعد لقاء القمة سيكون هناك احتفالية خاصة من اتحاد الكرة للأهلي ليستلم خلالها درع الدوري".

وتوج الأهلي بلقب الدوري رقم 41 له في التاريخ والرابع على التوالي قبل جولة واحدة من انتهاء المسابقة.

اقرأ أيضا:

مهمة النسر تمت بنجاح.. الأهلي بطل الدوري للمرة الـ41

عبد الحفيظ لـ في الجول: قلت زمان "خليك بارد".. الأهلي بطل الدوري وأنا مسامح

الزمالك يضمن المشاركة في دوري الأبطال بثلاثية في الإسماعيلي

9 لاعبين يحققون الدوري لأول مرة مع الأهلي

في موسم الـ+90.. 6 مباريات ساهمت في حفاظ الأهلي على درع الدوري

الأهلي الدوري المصري اتحاد الكرة

نرشح لكم

أخر الأخبار

محمد الشناوي: لا ندعي الانتماء لكن أبناء الأهلي لا يعرفون الاستسلام 8 دقيقة | الدوري المصري
أحمد الشيخ لـ في الجول: فزنا بأطول دوري في تاريخ البشرية.. وأملك عرضا تركيا في حالة الرحيل 17 دقيقة | الدوري المصري
ربيعة: الزمالك كان ندا قويا.. وجلسات الخطيب صنعت الفارق 24 دقيقة | الدوري المصري
صالح جمعة: تحملنا الكثير.. ووليد سليمان: الأهلي لا يضيع فرصة جاءته 26 دقيقة | الدوري المصري
فتحي: لو الأمر بيدي لمنحت معلول جائزة الأفضل هذا الموسم 28 دقيقة | الدوري المصري
يوسف: الأهلي حقق الدوري الأغلى في تاريخه.. ولن نواجه الزمالك بالبدلاء 52 دقيقة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 بعد التعثر ضد الجونة.. رئيس الزمالك: أُحمّل المسؤولية للمنتخب.. الحكم فاسد ولن أترك نادر شوقي أبدا 2 بالفيديو – بلماضي: المصريون شجعونا في النهائي؟ سأذهب إلى طبيب عيون لأنني لم أر ذلك 3 مصدر مقرب من البدري لـ في الجول: منتخب مصر والزمالك ضمن الفرص المتاحة أمامه للعودة للتدريب 4 رئيس الزمالك: بعض اللاعبين لا يصلحون وهذا موقف الجهاز الفني.. والنحاس سيفوت لـ الأهلي

قد ينال إعجابك