كشف ثروت سويلم القائم بأعمال رئيس اتحاد كرة القدم عن موعد الاحتفالية الخاصة بفوز الأهلي بلقب الدوري.

وفاز الأهلي بلقب الدوري المصري بعد الانتصار على المقاولون العرب بثلاثية دون رد وقبل مباراة واحدة من نهاية المسابقة.

وقال سويلم لـFilGoal.com: "سيكون هناك احتفالية صغيرة للأهلي بعد فوزه بلقب الدوري".

وأضاف "الوضع حاليا مختلف واتحاد الكرة السابق كان يخطط لإقامة احتفالية كبيرة لبطل الدوري وتوزيع جوائز أفضل اللاعبين، ولكن الوقت ضيق الآن ولا يسع لذلك وأيضا في عدم وجود مجلس إدارة لاتحاد الكرة".

وأكمل "ولكن بعد لقاء القمة سيكون هناك احتفالية خاصة من اتحاد الكرة للأهلي ليستلم خلالها درع الدوري".

وتوج الأهلي بلقب الدوري رقم 41 له في التاريخ والرابع على التوالي قبل جولة واحدة من انتهاء المسابقة.

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