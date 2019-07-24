عاشور: من قال الأهلي في المنطقة الدافئة.. أين أنتم الآن؟

وجه حسام عاشور قائد الأهلي رسالة قوية للمشككين في قدرات الفريق بعد فوز الأحمر على المقاولون العرب 3-1 وتتويجه بلقب الدوري للمرة 41 في تاريخه.

وصرح عاشور عبر قناة ناديه "إنه لقب الدوري رقم 12 في تاريخي، هناك من يحزن بجد، ولكنه أيضا تاريخ للأهلي سطره اللاعبون".

وأضاف "موسم طويل للغاية والكثيرون شككوا في الأهلي وإدارته ولاعبيه وجماهيره وكل من ينتمي للنادي".

تابع "أقول لمن قالوا إن الأهلي في المنطقة الدافئة قبل 6 أشهر، أين أنتم الآن؟ وأين الأهلي؟".

وواصل حسام عاشور "هذا ما اعتاد الأهلي عليه، نفرح لأننا تعبنا سنة كاملة، الأهلي دائما رقم 1 هذا ما تربينا عليه".

واستطرد قائد الأهلي "لا أريد التجاوز في حق أحد، أنا 12 دوري، إنه الأهلي يا سادة هل تعبثون".

وأتم قائد الأهلي رسالته "كل اللاعبون رجال، ورئيس النادي محمود الخطيب قال لنا في جلسة أمس هذه المباراة نهاية لسنة صعبة للغاية".















































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