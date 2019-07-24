وجه سعفان الصغير مدرب حراس المرمى بالإسماعيلي عدة رسائل إلى حارس الدراويش محمد عواد عقب اقتراب انضمامه إلى صفوف الزمالك.

وقال سعفان الصغير لـFilGoal.com: "بنسبة 90% عواد سينضم للزمالك".

وأضاف موجها رسائل إلى حارس الدراويش "عواد اختار طريق آخر غير الذي رسمته من أجله".

وواصل "ليس معنى رغبتك الكبيرة في الانضمام لمنتخب مصر أن تخطئ في حق الإسماعيلي وتتركه بتلك الطريقة".

وأتم "إن ذهبت إلى الزمالك وعاد جنش من الإصابة وشارك بشكل أساسي ستجلس أنت على مقاعد البدلاء".

وكان الزمالك فاز على الإسماعيلي اليوم الأربعاء في ملعب بتروسبورت بثلاثة أهداف لهدف في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة 27 من الدوري.

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