كلوب يستبعد عودة كوتينيو إلى ليفربول: أحبه ومفيد لأي فريق.. لكن لن يعود

الخميس، 25 يوليه 2019 - 00:53

كتب : FilGoal

كوتينيو

وكانت قد أشارت تقارير صحفية إلى احتمالية إعادة كوتينيو إلى ليفربول مجددا بعد تعاقد برشلونة مع أنطوان جريزمان وبحث استعادة نيمار من باريس سان جيرمان.

وقال كلوب في تصريحات لموقع ESPN خلال جولة الفريق في الولايات المتحدة الأمريكية: "بشكل عام، كوتينيو لديه القدرة على مساعدة أي فريق في العالم بنسبة 100%".

وأضاف كلوب "أنا أحب كوتينيو وأرى أنه لاعب كرة قدم رائع جدا ولديه إمكانيات كبيرة".

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وعن عودته قال المدير الفني لليفربول: "الأمر لا يتعلق بذلك، لكن توقيعه سيكلفنا الكثير والكثير والكثير والكثير والكثير من المال".

وشدد كلوب "وهذا غير متاح لنا هذا الموسم، بعد تعاقدات كبرى الموسم الماضي".

ورحل كوتينيو إلى برشلونة في يناير 2018 في صفقة كبرى كلفت النادي الكتالوني ما يقرب من 142 مليون جنيه استرليني.

وأتم كلوب تصريحاته "أتمنى لكوتينيو التوفيق في برشلونة وأن يجد حظه مع النادي، فكما قلت يمكنه أن يجعل أي فريق أفضل".

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