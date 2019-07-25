سعد سمير: اكتشفت أنني متعصب مثل الجمهور.. الكثيرون لا يعرفون تاريخ الأهلي جيدا

بعد إصابته وابتعاده عن الملاعب لفترة ليست بالقصيرة اكتشف سعد سمير مدافع الأهلي أنه متعصب مثل جماهير ناديه حينما يشاهد المباريات عبر التلفاز.

وتحدث سعد سمير لقناة الأهلي عقب تتويج ناديه بلقب الدوري رسميا وقال: "الروح أهم من الفنيات وتاريخ الأهلي نبني عليه كل شيء أبارك لمجلس الإدارة وهذا اللقب أقل هدية للجمهور بعد موسم صعب".

وواصل "أي شخص سينجح في الأهلي فالنادي إضافة لكل من يعمل به".

وتابع "أتابع مباريات الأهلي واكتشفت إنني متعصب مثل الجمهور تماما ومن حقهم أن ينتقدوا اللاعبين لحبهم وخوفهم على الفريق".

وواصل سعد سمير مازحا "هذا اللقب السابع لي مع الأهلي ونحقد على حسام عاشور فيتبقى له مباريات قليلة ويصبح الأكثر تتويجا في العالم".

وأضاف "نتحدث يوميا عن مدى أهمية الفوز والتتويج باللقب وحققنا الهدف في النهاية".

وعن مواجهة الزمالك في ختام الدوري "ليست سهلة فهي بطولة خاصة لأنه المنافس التقليدي".

وواصل سعد سمير "نحتفل الآن باللقب رغم سخرية العديد منا لكنهم لا يعرفون تاريخ الأهلي جيدا فنحن قادرون على تحقيق الفوز".

وعن موعد عودته من الإصابة قال: "سأعود خلال يومين وسأنتظم في المران بعد 3 أسابيع لأكون جاهزا في بداية الموسم".

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