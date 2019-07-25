سعد سمير: اكتشفت أنني متعصب مثل الجمهور.. الكثيرون لا يعرفون تاريخ الأهلي جيدا

الخميس، 25 يوليه 2019 - 00:38

كتب : FilGoal

سعد سمير - الأهلي

بعد إصابته وابتعاده عن الملاعب لفترة ليست بالقصيرة اكتشف سعد سمير مدافع الأهلي أنه متعصب مثل جماهير ناديه حينما يشاهد المباريات عبر التلفاز.

وتحدث سعد سمير لقناة الأهلي عقب تتويج ناديه بلقب الدوري رسميا وقال: "الروح أهم من الفنيات وتاريخ الأهلي نبني عليه كل شيء أبارك لمجلس الإدارة وهذا اللقب أقل هدية للجمهور بعد موسم صعب".

وواصل "أي شخص سينجح في الأهلي فالنادي إضافة لكل من يعمل به".

أخبار متعلقة

علي معلول: أي لاعب يتمنى إنهاء مسيرته في الأهلي.. وساسي أضاف الكثير للزمالك محمد الشناوي: لا ندعي الانتماء لكن أبناء الأهلي لا يعرفون الاستسلام أحمد الشيخ لـ في الجول: فزنا بأطول دوري في تاريخ البشرية.. وأملك عرضا تركيا في حالة الرحيل

وتابع "أتابع مباريات الأهلي واكتشفت إنني متعصب مثل الجمهور تماما ومن حقهم أن ينتقدوا اللاعبين لحبهم وخوفهم على الفريق".

وواصل سعد سمير مازحا "هذا اللقب السابع لي مع الأهلي ونحقد على حسام عاشور فيتبقى له مباريات قليلة ويصبح الأكثر تتويجا في العالم".

وأضاف "نتحدث يوميا عن مدى أهمية الفوز والتتويج باللقب وحققنا الهدف في النهاية".

وعن مواجهة الزمالك في ختام الدوري "ليست سهلة فهي بطولة خاصة لأنه المنافس التقليدي".

وواصل سعد سمير "نحتفل الآن باللقب رغم سخرية العديد منا لكنهم لا يعرفون تاريخ الأهلي جيدا فنحن قادرون على تحقيق الفوز".

وعن موعد عودته من الإصابة قال: "سأعود خلال يومين وسأنتظم في المران بعد 3 أسابيع لأكون جاهزا في بداية الموسم".

اقرأ أيضا

لاسارتي أحقق الانتصارات دون "شارب وذقن"

رسائل قوية من سعفان الصغير إلى محمد عواد عبر في الجول بعد اقترابه من الزمالك

مصدر من بيراميدز لـ في الجول: أُبلغنا بالمشاركة في تمهيدي الكونفدرالية

الشحات لـ في الجول: 150 مليون جنيه قمية الهدفين؟ قميص الأهلي لا يُقدر بثمن

اتحاد الكرة لـ في الجول: احتفالية تتويج الأهلي بالدوري عقب القمة

عاشور: من قال الأهلي في المنطقة الدافئة.. أين أنتم الآن؟

الأهلي في الدوري سعد سمير

نرشح لكم

أخر الأخبار

رسميا – الرجاء البيضاوي يعلن استعارة حميد أحداد من الزمالك ساعة | الدوري المصري
كلوب يستبعد عودة كوتينيو إلى ليفربول: أحبه ومفيد لأي فريق.. لكن لن يعود ساعة | الدوري المصري
سعد سمير: اكتشفت أنني متعصب مثل الجمهور.. الكثيرون لا يعرفون تاريخ الأهلي جيدا ساعة | الدوري المصري
علي معلول: أي لاعب يتمنى إنهاء مسيرته في الأهلي.. وساسي أضاف الكثير للزمالك ساعة | الدوري المصري
محمد الشناوي: لا ندعي الانتماء لكن أبناء الأهلي لا يعرفون الاستسلام ساعة | الدوري المصري
أحمد الشيخ لـ في الجول: فزنا بأطول دوري في تاريخ البشرية.. وأملك عرضا تركيا في حالة الرحيل 2 ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 بعد التعثر ضد الجونة.. رئيس الزمالك: أُحمّل المسؤولية للمنتخب.. الحكم فاسد ولن أترك نادر شوقي أبدا 2 بالفيديو – بلماضي: المصريون شجعونا في النهائي؟ سأذهب إلى طبيب عيون لأنني لم أر ذلك 3 مصدر مقرب من البدري لـ في الجول: منتخب مصر والزمالك ضمن الفرص المتاحة أمامه للعودة للتدريب 4 رئيس الزمالك: بعض اللاعبين لا يصلحون وهذا موقف الجهاز الفني.. والنحاس سيفوت لـ الأهلي

قد ينال إعجابك