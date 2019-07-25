علي معلول: أي لاعب يتمنى إنهاء مسيرته في الأهلي.. وساسي أضاف الكثير للزمالك

الخميس، 25 يوليه 2019 - 00:34

كتب : FilGoal

الأهلي - المقاولون - علي معلول

أشاد علي معلول ظهير أيسر فريق الأهلي بروح لاعبيه وقدرتهم على حسم لقب الدوري رغم الظروف الصعبة التي مر بها الأهلي وفقا لتصريحاته.

علي معلول

النادي : الأهلي

الأهلي

ونجح علي معلول في تسجيل الهدف الافتتاحي في فوز الأهلي على المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وحسم الأهلي لقب الدوري رقم 41 في تاريخه قبل المباراة الختامية بين الأهلي والزمالك يوم الأحد المقبل.

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وقال معلول في تصريحات لبرنامج "اللعيب": "الدوري 41 جاء بعد ظروف صعبة مر بها الأهلي هذا الموسم".

وأضاف "تعلمت الكثير في الأهلي وأقل شيء أقدمه الدفاع عن قميص الأهلي حتى آخر نفس".

وبالحديث عن مواطنه فرجاني ساسي قال معلول: "ساسي قدم مستوى متميز في أول موسم له مع الزمالك وأضاف له الكثير".

وختاما بسؤاله عن إمكانية نهاية مشواره في الأهلي أتم معلول "أي لاعب يتمنى إنهاء مسيرته في النادي الأهلي، لأنه نادي ينافس على بطولات".

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