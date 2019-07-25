محمد الشناوي: لا ندعي الانتماء لكن أبناء الأهلي لا يعرفون الاستسلام

الخميس، 25 يوليه 2019 - 00:23

كتب : FilGoal

محمد الشناوي - مصر - جنوب إفريقيا

يرى محمد الشناوي حارس الأهلي بأن أبناء النادي الأحمر لا يعرفون الاستسلام للخسارة.

توج الأهلي بطلا لبطولة الدوري المصري للمرة الـ41 في تاريخه بعد الفوز على المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف.

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وقال محمد الشناوي في تصريحات تليفزيونية عقب اللقاء: "البطولة تتويج لتعب سنة كاملة، كنا فيها على قدر المسؤولية وجمهورنا من خلفنا".

وأضاف "مررنا بالعديد من السقطات، لكننا كنا في قمة تركيزنا للحصول على البطولة".

وواصل "حين تلعب العديد من المؤجلات وأنت متأخر في الترتيب تكون تحت ضغط كبير، لكننا حصدنا اللقب في النهاية".

حارس منتخب مصر استمر "المنافسة كانت صعبة مع منافس كبير بحجم الزمالك ولكننا حصدنا اللقب وأبارك للجمهور والإدارة على ذلك".

وأتم "لا ندعي الانتماء، لكن أبناء الأهلي لا يعرفون الخسارة وهذه تربيتنا، شريف إكرامي، وحسام عاشور، ووليد سليمان، وأحمد فتحي وكل كبار الفريق كانوا يتحدثون كثيرا ويمنحونا الثقة لحصد اللقب".

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