خاص أحمد الشيخ لـ في الجول: فزنا بأطول دوري في تاريخ البشرية.. وأملك عرضا تركيا في حالة الرحيل

الخميس، 25 يوليه 2019 - 00:13

كتب : أحمد شاكر

أحمد الشيخ - الأهلي

كشف أحمد الشيخ صانع ألعاب النادي الأهلي عن امتلاكه عرضا تركيا في حالة الرحيل عن الفريق خلال الصيف الجاري.

الأهلي توج بطلا للدوري المصري للمرة الـ41 في تاريخه بعد الفوز على المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف.

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وقال أحمد الشيخ في تصريحات لـFilGoal.com عقب اللقاء: "الحمد لله على لقب دوري هو الأصعب والأطول في تاريخ البشرية. دوري استمر لسنة ميلادية كاملة".

وأضاف "الظروف التي مررنا بها وعدم التوفيق وسخرية البعض منا كلها أمور تزيد من جمال التتويج".

الشيخ أتبع "كنت أؤدي بشكل جيد في بعض فترات الموسم، سجلت ثلاثة أهداف وصنعت هدفين في ثمان مباريات لعبتهم، لكن الإصابة أبعدتني لفترة ثم فقدت موقعي في الفريق".

وانتقل الشيخ للحديث عن مصيره في الموسم المقبل، فقال "أتمنى التواجد والمشاركة مع الأهلي في الموسم المقبل إذا صدق كلام المسؤولين بحصولي على فرصتي في الفترة المقبلة أو الرحيل وبالفعل أملك عروضا".

وأتم "العرض الخارجي من فريق تركي يشارك في دوري أبطال أوروبا للموسم المقبل، أما محليا فأملك عروضا من الإسماعيلي وإنبي ومصر للمقاصة وسموحة".

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