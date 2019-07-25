ربيعة: الزمالك كان ندا قويا.. وجلسات الخطيب صنعت الفارق

أشاد رامي ربيعة مدافع الأهلي بنادي الزمالك، مشيرا إلى أن لقاء الفريقين في الجولة الأخيرة من الدوري يبقى بطولة خاصة رغم نجاح الأحمر في حسم اللقب بالفوز على المقاولون العرب 3-1 مساء الأربعاء.

وصرح ربيعة عبر قناة ناديه "الزمالك كان ندا قويا لنا، وقدم موسما مميزا، وأتمنى أن تسود المباراة القادمة بيننا الروح الرياضية ونبذ أي أشكال التعصب".

وأضاف "بالطبع المباراة ستكون مهمة لنا، فهي بطولة خاصة، وأعتقد أنها مهمة أيضا للزمالك ويسعى خلالها لتقديم أداء قوي لإرضاء جماهيره".

وأشار مدافع الأهلي إلى أن "حققنا لقب الدوري بعد موسم طويل وصعب، واجه فيه الفريق وإدارة النادي ضغوطا خارجية عديدة، إلا أن اللاعبين كانوا رجالا وعلى قدر المسؤولية واستحقوا اللقب".

وتابع "لم أشارك في مشوار الفريق منذ البداية بسبب الإصابة، لكنني سعيد بالمشاركة في لقاء المقاولون العرب".

وأتم رامي ربيعة تصريحاته "أهنئ الجماهير ومجلس الإدارة، وكذلك رئيس النادي محمود الخطيب الذي ساندنا كثيرا وجلساته مع اللاعبين صنعت الفارق".















































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