صالح جمعة: تحملنا الكثير.. ووليد سليمان: الأهلي لا يضيع فرصة جاءته

قال صالح جمعة لاعب الأهلي إن تتويج فريقه بلقب الدوري هذا الموسم للمرة الرابعة على التوالي ورقم 41 في تاريخ النادي تحقق وسط مصاعب عديدة.

وصرح جمعة عبر قناة ناديه "مبروك لجمهور الأهلي واللاعبين الرجال الذين تحملوا الكثير ومشاكل لم تكن موجودة من قبل".

وأضاف "مبروك للجهاز الفني والإداري والطبي، والجماهير التي لم تتأخر في مساندة الفريق رغم الخروج من دوري أبطال إفريقيا، وأعدهم أن الموسم المقبل سيكون مختلفا ونحقق فيه المزيد من البطولات".

من جانبه قال وليد سليمان "إنه موسم طويل ومرهق، مبروك لكل اللاعبين الرجال، لقد توقعت الفوز على المقاولون، والكل تحلى بالتركيز الشديد، فالفرصة جاءت لنا ولن تضيع، كنا على قلب رجل واحد وتعبنا".

وأتم سليمان تصريحاته "أشكر الجهاز الطبي الذي كثف علاجي في الساعات الأخيرة قبل لقاء المقاولون للتعافي من نزلة برد، فلم يكن مقبولا أن أترك زملائي في هذه المباراة الحاسمة".

وأكد الأهلي تتويجه بلقب الدوري بالفوز على المقاولون العرب 3-1 مساء الأربعاء.















































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