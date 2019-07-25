فتحي: لو الأمر بيدي لمنحت معلول جائزة الأفضل هذا الموسم

أشاد أحمد فتحي ظهير أيمن الأهلي كثيرا بزميله التونسي علي معلول بعد الفوز على المقاولون العرب 3-1 مساء الأربعاء والتتويج بلقب الدوري للمرة 41 في تاريخ القلعة الحمراء.

وصرح فتحي عبر قناة ناديه "معلول من أفضل لاعبي الفريق هذا الموسم".

وأضاف اللاعب المخضرم "لو الأمر بيدي لمنحت معلول جائزة أفضل لاعب، فهو يؤدي بشكل مميز دائما ولم يتراجع مستواه في أي مباراة، وأتمنى له الأفضل".

وتابع أحمد فتحي "أبارك للنادي وجماهيره على الفوز بالدوري، والقادم أفضل".

أما علي معلول قال/ "أبارك لجماهير الأهلي، حققنا لقبا في موسم استثنائي، وشخصية الأهلي صنعت الفارق".

وأشار معلول إلى أن "أتمنى أن يكون لقب الدوري حافزا لنا قبل بداية الموسم الجديد".

وبسؤاله عن أهمية أهدافه في مشوار تتويج الأهلي، رد الدولي التونسي "إنه مجهود فريق بالكامل ومصلحة الفريق الأهم".

واختتم تصريحاته "تتبقى لنا مباراة صعبة ضد الزمالك رغم حسم اللقب لصالحنا قبل جولة من انتهاء المسابقة".















































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