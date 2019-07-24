يوسف: الأهلي حقق الدوري الأغلى في تاريخه.. ولن نواجه الزمالك بالبدلاء

يرى محمد يوسف المدرب العام للنادي الأهلي أن تحقيق فريقه للقب الدوري هو الأغلي بالنسبة له في مسيرته مؤكدا على أهمية مباراة الزمالك المقبلة.

الأهلي توج بالدوري بعد وصوله للنقطة 77 عقب فوزه على المقاولون العرب بنتيجة 3-1 ليحصد الدرع رقم 41 والرابع على التوالي.

وقال يوسف في تصريحات لـ"أون سبورت إف أم": "الأهلي توج ببطولة الدوري الأهم والاغلى في تاريخ بطولاته وذلك بسبب الصعوبات الكبيرة التي واجهت الفريق طوال الموسم الشاق للغاية".

وأضاف "شخصيا أعتبر هذه البطولة هي الأغلى في تاريخي مع الأهلي نظرا لما حدث لي طوال الموسم من العمل كمدير كرة ومدرب عام مع باتريس كارتيرون ثم مدير فني عقب رحيله قبل العمل مرة أخرى مع مارتين لاسارتي".

وعن مواجهة الزمالك في الجولة المقبلة "لا نواجه الزمالك بفريق مكون من الرديف أو بعناصر شابة بعد أن تحولت إلى تحصيل حاصل، تظل مباراة قمة وتمثل بطولة خاصة".

واستمر "من المهم أن ننهي الموسم بشكل جيد كما نعلم أهمية المباراة لجماهير الأهلي".

وأتم "اليوم سنحتفل بالفوز وغدا سنبدأ العمل لمباراة الزمالك نفسيا وفنيا وبدنيا".

ويلعب الأهلي مع الزمالك في الجولة الأخيرة من الدوري المصري يوم 28 يوليو المقبل على ملعب برج العرب.















































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