عبر محمد هاني لاعب الأهلي عن سعادته بفوز فريقه بالقب الدوري المصري هذا الموسم.

الأهلي نجح في التتويج بلقب الدوري بعد وصوله للنقطة رقم 77 عقب انتصاره على المقاولون العرب بنتيجة 3-1 في الجولة 33.

وقال محمد هاني لـFilGoal.com: "نعيش لحظات تاريخية إثر الفوز بلقب الدوري هذا الموسم".

وأضاف "التتويج بالدوري جاء بعد بذل مجهود كبير للغاية من اللاعبين، وبعد تعرضنا لضغوط غير طبيعية".

وأوضح "شخصية الأهلي هي من فرضت نفسها في الفوز باللقب".

وأتم "جماهير الأهلي تستحق أن تفرح وتحتفل".

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