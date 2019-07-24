وقع محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الزمالك على عقود انضمامه إلى ديسبورتيفو أفيس البرتغالي وطلب اتحاد الكرة هناك الحصول على بطاقته الدولية من نظيره المصري.

فما هو رد لجنة شؤون اللاعبين التابعة لاتحاد الكرة المصري؟

أجاب وليد العطار مدير اللجنة في حديثه لـFilGoal.com قائلا: "لن نرسل البطاقة الدولية لكهربا إلى الاتحاد البرتغالي".

وواصل "سنرسل خطابا للاتحاد البرتغالي نوضح فيه أن كهربا لديه عقد مبرم مع الزمالك ومستمر لـ4 سنوات مقبلة وكل شيء مثبت على النظام الخاص بالانتقالات التابع للاتحاد الدولي".

وأكمل "من شروط إرسال البطاقة الدولية لأي لاعب أن يخطرنا ناديه بذلك وفي حالة كهربا لم يطلب منا الزمالك إرسال بطاقته إلى الاتحاد البرتغالي".

وأتم مدير لجنة شؤون اللاعبين تصريحاته "نحن سنخطر الزمالك بطلب الاتحاد البرتغالي وهو سيرفض الطلب ونحن نساند النادي طالما أن هناك تعاقد مستمر لعدة سنوات مقبلة".

وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن الاتحاد البرتغالي أرسل خطابا لنظيره المصري يطلب فيه الحصول على البطاقة الدولية لكهربا بعدما وقع على عقود انضمامه لنادي ديسبورتيفو أفيس الذي يدربه أوجستو إيناسيو مدرب الزمالك السابق.

كهربا رفض العودة إلى تدريبات الزمالك والانضمام لمعسكر الفريق في قبرص، بحجة تأخر إدارة القلعة البيضاء في تنفيذ وعدها بزيادة قيمة عقده، ليسافر إلى تركيا.

كهربا انضم لنادي الزمالك في موسم 2015/2016 قادما من نادي إنبي.

صاحب الـ25 عاما شارك هذا الموسم في 29 مباراة بين الدوري والكأس، سجل فيهم 11 هدفا وصنع 11.

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