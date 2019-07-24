في كل فصل من حكاية محمود حسن "تريزيجيه" امتلك مدربوه وصفا للجناح الذي أتمم اليوم انتقاله إلى أستون فيلا الإنجليزي، ليبدأ فصلا جديدا مختلفا تماما عما سبق في مسيرته.

تريزيجيه النادي : قاسم باشا

أغلب مشجعي الكرة المصرية لا يفهمون لغز تريزيجيه. يتألق مع منتخب مصر ويقدم أداء راقيا هجوميا ودفاعيا على الجبهة اليسرى، لكنه انتظر لأكتوبر 2018 حتى يسجل أول أهدافه الرسمية بقميص الفراعنة.

يتألق مع موسكرون في بلجيكا وبدلا من الرحيل لدوري أكبر ينتقل إلى فريق في وسط جدول ترتيب الدوري التركي. ويستمر تألقه في تركيا ويبدأ الحديث عن اهتمام فرق كبيرة بضمه لكن تأخر رحيله عن قاسم باشا.

هذا اللغز يحكي عنه مدربو تريزيجيه الذي لم يترك مركزا في الملعب إلا وشارك فيه باستثناء حراسة المرمى.

إنقاذ تريزيجيه

ليصبح تريزيجيه لاعبا في الأهلي لم يكن بالأمر السهل، رغم أنه لعب في النادي منذ كان عمره 9 سنوات. فرحيله كان قريبا جدا لولا تدخل علي ماهر الذي تولى مسؤولية قطاع الناشئين وقت استعداد المراهق صاحب الـ16 عاما للرحيل.

لماذا قد يرحل لاعب مثل تريزيجيه عن الأهلي في هذا السن دون استفادة؟ ربما هذا يعود إلى مركزه في الملعب وقتها والذي رحل عنه دون رجعة.

يحكي علي ماهر لـFilGoal.com "عندما توليت مسؤولية قطاع الناشئين وجدت شابا يمتلك مهارات كبيرة ولديه ميزة في الجمع بين الدفاع والهجوم بشكل جيد. وفي نفس الوقت كان يوجد تقرير في إدارة الأهلي عن أنه لا يصلح للعب في النادي".

وتابع "بداية تريزيجيه مع الأهلي كانت كمهاجم ولكنني عندما دربته نقلته إلى وسط الملعب. لعب في كل مراكز خط الوسط ولكنني لم اقتنع به أبدا كمهاجم. هو يشبه محمد صلاح وذلك منحه الفرصة ليُظهر سرعته وبدأت تطويره".

وأكمل "ثم جاءت اللحظة المثالية، تحدثت مع مانويل جوزيه المدير الفني وسيد عبد الحفيظ الذي كان مديرا للكرة وقتها وطلبت منهم تصعيد تريزيجيه لتدريبات الفريق الأول والحكم عليه. وقتها قال جوزيه ( هذا أفضل ناشئ رأيته في حياتي )".

رؤية علي ماهر تلك ربما تكشف لنا كيف تحول لمدرب ناجح مع الأسيوطي وسموحة وإنبي.

محمود حسن الذي تحول إلى محمود تريزيجيه بناء على رؤية مدربه السابق بدر رجب عندما وجده يشبه النجم الفرنسي بعدما قص شعره على طريقته لعب مع مانويل جوزيه أول مباراة مع الفريق الأول وديا ضد مودرن أكاديمي في 2012 كوسط ملعب.

المنافسة في ولاية جوزيه الأخيرة كانت مع حسام عاشور وحسام غالي ومحمد شوقي وشهاب الدين أحمد، وفي يوليو 2012 في سن الـ17 شارك تريزيجيه لأول مرة مع الفريق الأول في مباراة رسمية مع حسام البدري ضد الزمالك في دوري أبطال إفريقيا كبديل في الدقيقة الأخيرة.

وخلال هذه الفترة لعب تريزيجيه 13 مباراة مع الأهلي في وسط الملعب منهم 6 كأساسي وكان طبيعيا ألا يسجل، ومع محمد يوسف حصل على فرص أكثر وترك أحيانا وسط الملعب ليسجل أول أهدافه في مصر للمقاصة.

يقول محمد يوسف لـFilGoal.com: "كنت أول من أخبر مانويل جوزيه عن تريزيجيه عندما كنت مساعدا في الجهاز الفني، ولذلك شارك مع الفريق الأول وقتها في التدريبات ولكن المشكلة كانت في تواجد محمد أبو تريكة ومحمد بركات وعبد الله السعيد ووليد سليمان في عزه".

وتابع المدرب العام الحالي للأهلي "ثم مرت الأيام وقدت الفريق وكان تريزيجيه يلعب معي، وكنت أشركه في أغلب المباريات كلاعب ارتكاز في وسط الملعب ليزيد مع المهاجمين في وقت الضغط على دفاع الخصم، وأحيانا لعب معي كجناح مثل مركزه حاليا".

التحول الأهم

الطفرة الكبيرة لتريزيجيه مع الأهلي تحققت في عهد الإسباني خوان كارلوس جاريدو الذي ترك معه وسط الملعب وانتقل للجناح.

طريقة جاريدو التي اعتمدت على الجناحين أظهرت تريزيجيه مع وليد سليمان كأهم لاعبين في الفريق الذي غابت عنه الأسماء الكبيرة في موسم 2014-2015.

هذا الجزء يحكيه جاريدو بنفسه لـFilGoal.com: "تريزيجيه مميز جدا في الجانب البدني، وعندما قدت الأهلي وجدته لاعبا يثق بي ويريد التعلم وهنا قررت أن أنقله من وسط الملعب إلى الجناح الأيسر حتى يحصل على فرصة لإخراج أفضل ما لديه".

وأضاف "لا أعرف إذا كان لعب كجناح قبل تدريبي للفريق، ولكنه كان يحتاج إلى المساحات ليركض بالكرة وهذا كان صعبا عليه من قبل. لاعب الوسط يجب ألا يتحرك كثيرا وأن يتواجد في مركزه أكثر".

ثم أكمل "كان تريزيجيه رائعا في الهجمات المرتدة يركض بالكرة ثم يدخل إلى العمق ويسدد. يستحق ما وصل إليه".

مع جاريدو، سجل تريزيجيه أكثر لكن المباراة الأهم في مسيرته خلال هذه الفترة كانت ضد سيوي سبورت في ذهاب نهائي الكونفدرالية، فأحرز هدفه القاري الأول مع نادي القرن وأبقى آماله في تتويج تحقق لاحقا برأس عماد متعب.

باقي القصة مع الأهلي معروفة، بنهاية الموسم رحل تريزيجيه إلى أندرلخت ليظل الشاب المصري مدينا لجاريدو بالفضل في نقله للجناح.

طريق صعب

طريق تريزيجيه إلى التشكيل الأساسي لأندرلخت اصطدم بثلاث عقبات، أولها أن المدرب بيسنيك هاسي كان يرغب في ضم اسم آخر من الأساس، ثم أزمة صورة "إنستجرام" التي انتهت باعتذار النادي، وما زاد الطين بلة إصابته بخلع في الكتف.

على غير المتوقع ضم أندرلخت تريزيجيه بشكل نهائي من الأهلي، ورفض تريزيجيه رغبة المدرب الجديد رينيه فيلر في أن يكون الثاني في حساباته لمركز الجناح الأيسر. ليرحل إلى موسكرون بيروفيلز الفريق الصغير.

القرار الذي قد يبدو متهورا منح تريزيجيه الفرصة للظهور أفضل وسجل لأول مرة في بلجيكا ثم أضاف 3 أهداف أخرى وصنع 3. كل هذا حققه مع المدرب جلين دي بويك.

دي بويك مدرب موسكرون وقت تألق تريزيجيه قال لـFilGoal.com: "جربت تريزيجيه على الجانبين وكمهاجم صريح أيضا، ولكن الآن أفضل أن ألعب به في الجناح الأيسر".

وواصل "صحيح أنني احتجته في بعض المباريات للعب كجناح أيمن أو كمهاجم وأدى بشكل جيد، لكن في رأيي لتحصل على أفضل مستوى من تريزيجيه يجب وضعه على الجانب الأيسر".

وأفصح "تريزيجيه لاعب موهوب جدا، قادر على التسجيل وصناعة الأهداف. هذا الشاب مهم جدا لموسكرون ولايزال يستطيع التطور".

وتابع إشادته "هو لاعب صغير في السن ويمتلك السرعة، وعليه أن يتطور خاصة في اللعب الجماعي حتى يكون ما يقدمه متوازنا".

تريزيجيه الكريم

يمتلك تريزيجيه 41 مباراة في سجله الدولي مع منتخب مصر، لكن قبل هيكتور كوبر لم يكن للجناح الذي لا يلعب مع أندرلخت فرص كبيرة.

تريزيجيه سجل أول أهدافه الدولية في المباراة الأولى الودية لكوبر مع منتخب مصر، وكان هدفا رائعا بحق في شباك غينيا الإستوائية.

تحمل كوبر انتقادات كثيرة بسبب إشراك تريزيجيه أساسيا خاصة مع بزوغ نجم رمضان صبحي، ورد جناح موسكرون له الجميل بما قدمه في كأس الأمم ومشوار التأهل لكأس العالم 2018 بعد غياب 28 عاما.

قال محمود فايز مدرب منتخب مصر السابق لـFilGoal.com: "تريزيجيه لاعب هام للغاية بالنسبة لمنتخب مصر، فهو ليس فقط جناحا أيسر ولكنه يلعب على الجانب الآخر من الملعب بنفس الكفاءة، وشاهدنا ذلك في بعض المباريات التي احتجنا فيها تواجده على الجانب الأيمن".

وأضاف "مستر كوبر يطلق لقب (الكريم) على تريزيجيه، وذلك لأنه يساعد دائما زملائه في الملعب. يكفي أنه في كل مباراة يكون أكثر اللاعبين ركضا في الملعب ومن أكثرهم استرجاعا للكرة".

وأوضح "كرم تريزيجيه ذلك يظهر في أنه دائما يغطي زملائه في الملعب، فمثلا لو تقدم عبد الله السعيد لمنطقة الجزاء أو تحرك ناحية محمد صلاح تجد تريزيجيه يغطي عمق الملعب".

في الموسم قبل الماضي، كان تريزيجيه بطلا للقطة غريبة في الدوري التركي عندما طلب ماريوس سوموديكا مدرب قيصري سبور قميصه عقب مواجهة قاسم باشا.

المدرب الروماني قال لـFilGoal.com: "هذا أمر اعتدت فعله، طلب قميص من اللاعب الأفضل في كل مباراة".

وأضاف "تريزيجيه من أفضل لاعبي قاسم باشا والدوري التركي".

وبالفعل في هذا الموسم، كان تريزيجيه مرشحا لجائزة أفضل لاعب في الدوري التركي، ولكنه خسرها لصالح بافيتيمبي جوميز مهاجم جالاتاسراي الذي انتقل للهلال السعودي.

ماذا يحتاج للتطور؟

هل تتذكرون لقطة سخرية اللاعب السنغالي من تريزيجيه في مباراة تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2015 عندما وقع احتكاك بينهما. صورة اللاعب المصري صاحب الجسد الضئيل أمام منافسه العملاق كانت مضحكة فعلا.

يكشف علي ماهر "تريزيجيه كان على وشك الرحيل عن النادي بعد أن ابتعد عن المشاركة لخمس سنوات ووجدت تقريرا مقدما للإدارة عن أنه لا يصلح للعب في الأهلي بسبب جسده الضئيل. هذا بالنسبة لي كان شيئا قاتلا".

في كأس الأمم 2017 تجد تريزيجيه يمر من بين أبراج منتخب مالي بالكرة، ويتألق أمام مدافعي بوركينا فاسو الذين لم تنضب طاقتهم طوال 120 دقيقة.

ولا يخشى التوغل داخل منطقة جزاء غانا ليحصل على ركلة جزاء بذكاء، يكرره مرة أخرى في أكثر لقطة حاسمة للجيل الحالي ليحصل على ركلة ترجيح ضد الكونغو سجل منها محمد صلاح هدف كسر نحس الغياب عن المونديال.

ورغم خروج منتخب مصر مبكرا من كأس الأمم 2019 إلا أن تقييم تريزيجيه كان إيجابيا إعلاميا وجماهيريا، وربما يكون المصري الوحيد الذي استفاد من البطولة حتى الآن بانتقاله إلى أستون فيلا.

هذا الفارق البدني الواضح في مستوى تريزيجيه صنعه بالتدريب بجدية على مدار العامين الماضيين.

يخوض تريزيجيه مرانين في اليوم، الأول يكون مع زملائه في موسكرون والثاني بمفرده في صالة الجيم وربما هذا يجيب على كيف طور نفسه بدنيا.

لكن هل هذا فقط ما يحتاجه تريزيجيه؟

يجيب دي بويك مدربه السابق في موسكرون "عليه أن يصبح أكثر قوة بدنيا، وأكثر جماعية أحيانا. عندما يكون رتم المباراة بطيئا يجب أن تلعب الكرة سريعا وفي هذا السن يمتلك تريزيجيه فرصا للتطور لكن عليه أن يرغب بنفسه في ذلك وأن يخلق لنفسه الدوافع".

ويوجه نصيحته لتريزيجيه "إذا كنت ترغب في الوصول للقمة عليك أن تبذل 100% من مجهودك وأن تكون في كامل تركيزك كل يوم. يجب أن يكون طموحا ليعود على الأقل إلى أندرلخت أو ينتقل إلى فريق أفضل من موسكرون بعد نهاية هذا الموسم".

وينصحه محمود فايز "يحتاج تريزيجيه إلى أن يكون أذكى أكثر في توزيع طاقته على دقائق المباراة حتى يحافظ على لياقته لمدة 90 دقيقة، وكذلك أحيانا يحتاج إلى أن يمرر أسرع إلى زملائه".

وأكمل "تريزيجيه يحب أن يركض كثيرا بالكرة، فتشعر كأنه يريد أن يعبر من أجساد المدافعين".

أما جاريدو فلديه ثقة كاملة في اللاعب الذي نقله للجناح "تريزيجيه لاعب متطور ولايزال قادرا على التحسن بالتدريبات والمشاركة أكثر في المباريات".

وأتم "تريزيجيه سيلعب في مكان أكبر بكثير من الدوري البلجيكي أو التركي".

حتى المشجع العادي غير المتخصص بالتأكيد يعترف بأهمية تريزيجيه للمنتخب، ولكنه ربما يجب أن يتخلى عن فكرة تسجيل أول أهدافه مع أستون فيلا على طريقة الـR2 :)

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