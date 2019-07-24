أكد وليد العطار مدير لجنة شؤون اللاعبين باتحاد الكرة قانونية مشاركة رمضان صبحي لاعب الأهلي في مباراتي المقاولون العرب والزمالك دون مخالفات أو مشاكل.

ونفي العطار لـFilGoal.com ما يتم تدواله عن عدم قانونية مشاركة اللاعب بحجة انتهاء عقد الإعارة مع الأهلي يوم 30 يونيو الماضي قبل أن يتم تجديدها لاحقا وبالتالي يعتبر عقد جديد يُفعل مع بداية فترة القيد في 29 يوليو عقب انتهاء الدوري.

وقال العطار إن موسم رمضان مع الأهلي مستمر ولم ينقطع بحكم أن الدوري المصري ما زال قائما.

وكان مصدر في اتحاد الكرة قد قال لـFilGoal.com مطلع الشهر الجاري أن "اسم رمضان صبحي لا يزال ضمن قائمة الأهلي ولم يتم رفعه ولكن إذا فتح باب فترة الانتقالات الجديدة قبل استكمال المباريات لن يحق لرمضان المشاركة مع الأهلي، وهذا الأمر لن يحدث".

وأوضح "فترة القيد للموسم الجديد تبدأ في اليوم التالي لمباراة القمة وهو 31 يوليو الجاري".

رمضان صبحي مستمر مع الأهلي لمدة موسم جديد.

وشارك رمضان صبحي في 16 مباراة في الدوري المصري مع الأهلي هذا الموسم ونجح في تسجيل هدفين وصناعة 3 أهداف.

وانضم صاحب الـ 21 عاما إلى هدرسفيلد في يونيو من العام الماضي ولمدة 3 سنوات قابلة للتمديد لعام آخر.

مع هدرسفيلد، ظهر رمضان صبحي في 4 مباريات في الدوري الإنجليزي.

الأهلي في المركز الأول على سلم ترتيب الدوري برصيد 74 نقطة من 32 مباراة ويتبقى له مواجهة المقاولون العرب إلى جانب مواجهة الزمالك.

في الثامنة من مساء اليوم الأربعاء سيلتقي الأهلي مع منافسه المقاولون العرب في ملعب برج العرب في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة 33 من الدوري.

وفي الوقت ذاته وفي لقاء مؤجل من الجولة 27 سيلتقي الزمالك مع منافسه الإسماعيلي في ملعب بتروسبورت.

انتصار الأهلي على المقاولون يهديه لقب الدوري رسميا للمرة الرابعة على التوالي والـ41 في تاريخه.

فهل نشهد حسم الدوري بعد انتظار دام 11 شهرا و24 يوما؟

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