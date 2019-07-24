أرسل الاتحاد البرتغالي لكرة القدم خطابا رسميا إلى نظيره المصري اليوم الأربعاء من أجل إرسال البطاقة الدولية لمحمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الزمالك بعدما وقع على عقود انضمامه لنادي ديسبورتيفو أفيس.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الاتحاد البرتغالي طلب الحصول على بطاقة كهربا الدولية نظرا لتوقيعه على عقود انضمامه لديسبورتيفو أفيس خلال الساعات الماضية.

ووقع أفيس في المركز الرابع عشر من دوري الموسم الماضي برصيد 36 نقطة وبفارق 4 نقاط فقط عن مراكز الهبوط.

ويتولى تدريب الفريق مدرب الزمالك السابق أوجوستو إيناسيو.

كهربا رفض العودة إلى تدريبات الزمالك والانضمام لمعسكر الفريق في قبرص، بحجة تأخر إدارة القلعة البيضاء في تنفيذ وعدها بزيادة قيمة عقده، ليسافر إلى تركيا.

كهربا انضم لنادي الزمالك في موسم 2015/2016 قادما من نادي إنبي.

صاحب الـ25 عاما شارك هذا الموسم في 29 مباراة بين الدوري والكأس، سجل فيهم 11 هدفا وصنع 11.

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