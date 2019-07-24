تعيين معروف حكما لمواجهة الأهلي والمقاولون.. وعادل لمباراة الزمالك والإسماعيلي

الأربعاء، 24 يوليه 2019 - 17:51

كتب : عاطف شادي

محمد معروف حكم مباراة الأهلي والاتحاد السكندري

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم اسم حكمي مواجهتي اليوم من الدوري المصري، إذ يدير محمد معروف مواجهة الأهلي أمام المقاولون بينما محمد عادل لقاء الزمالك ضد الإسماعيلي.

وتقام مواجهة الأهلي والمقاولون العرب في الثامنة من مساء اليوم الأربعاء على استاد برج العرب، وفي نفس التوقيت لقاء الزمالك أمام الإسماعيلي على ملعب بتروسبورت.

وسبق وأدار معروف 13 مباراة من قبل للأهلي، فاز فيهم الأحمر 10 مرات وتعادل مرتين وخسر مرة واحدة كانت في الموسم الجاري.

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وفي الموسم الجاري أدار 4 مباريات للأهلي، فاز في مباراتين أمام المقاصة وحرس الحدود 2-1 و1-0 على الترتيب، وخسر مباراة 3-4 أمام الاتحاد السكندري وأخيرا تعادل 1-1 أمام الإسماعيلي.

أما المقاولون فأدار معروف 6 مباريات سابقة، فاز الفريق في واحدة وتعادل مرتين وخسر 3 مرات.

وهذا الموسم أدار مباراتين للمقاولون تعادل في الأولى سلبيا أمام حرس الحدود وخسر في الأخرى من المصري البورسعيدي بهدف نظيف.

أما بالنسبة لمواجهة الزمالك والإسماعيلي، فأدار محمد عادل 13 مباراة سابقة للزمالك فاز في 9 وتعادل مرتين وخسر مثلهما.

وهذا الموسم أدار عادل 4 مباريات سابقة للزمالك، فاز الأبيض 3 مرات أمام المقاصة والنجوم بنتيجة 1-0، والإنتاج الحربي 2-1، وخسر أخيرا أمام المصري 1-2.

بينما أدار عادل مباراة وحيدة للإسماعيلي هذا الموسم كانت في ثمن نهائي كأس مصر أمام المقاولون العرب وانتهت بفوز الدراويش بهدف نظيف.

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