رودجرز: ليستر لا يحتاج لبيع ماجواير

الأربعاء، 24 يوليه 2019 - 18:58

كتب : محرر في الجول

ماجواير

يرى برندن رودجرز المدير الفني لليستر سيتي إنه فريقه لا يحتاج لبيع هاري ماجواير في الصيف الحالي.

العديد من التقارير الإنجليزية أشارت إلى أن مانشستر يونايتد يرغب في التوقيع مع ماجواير لتدعيم الدفاع في صفقة قد تصل إلى 80 مليون استرليني. (طالع التفاصيل)

وقال رودجرز في تصريحات نقلتها شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية: "الأندية التي تحدث مع ليستر سيتي لم تصل لتطلعات الفريق بشأنه، لذا حتى الآن يعد لاعبا لنا، ويمكنك أن ترى أنه يضع كل تركيزه معنا".

وبسؤاله عن هل يرغب ماجواير في الاستمرار مع ليستر، أجاب "الأمر لا يتعلق بي".

وأكمل "أنا هادئ تماما، الأمور كلها تدور حول (ماذا لو؟) وحتى الآن لا يوجد أي شيء، كما أن النادي لا يحتاج لأن يبيع (ماجواير) ولا يريد أن يبيعه، إنه يعمل مع المجموعة الرائعة ويتواجد في فريق عظيم ".

وأتم "كل يوم تظهر قصة جديدة حول ماجواير لكنه يصب كل تركيزه معنا".

المدافع البالغ 26 عاما انضم لصفوف ليستر سيتي قادما من هال سيتيفي صيف 2017ـ، ليشارك في 76 مباراة في جميع المنافسات.

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