رينار: سأعلن وجهتي قريبا.. ستكون خارج إفريقيا

الأربعاء، 24 يوليه 2019 - 16:46

كتب : FilGoal

مؤتمر منتخب المغرب - هيرفي رينار ويوسف آيت بن ناصر

نفى هيرفي رينار المدير الفني السابق لمنتخب المغرب تقارير ارتباطه بتدريب منتخب السنغال أو أي منتخبات إفريقية أخرى.

وكان رينار قد انفصل عن المنتخب المغربي بالتراضي قبل أيام.

يوم الأربعاء قال رينار عبر حسابه الشخصي على تويتر: "من أجل وضع حد فوري للشائعات التي لا أساس لها من الصحة على الإطلاق، سأعلن في غضون أيام قليلة وجهتي المقبلة".

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وأضاف "ولكن يمكنني أن أقول إنها لن تكون في القارة الإفريقية".

وتشير تقارير سعودية إلى اتفاق الاتحاد السعودي على كافة التفاصيل مع رينار لتولي قيادة المنتخب الفترة المقبلة.

وكان رينار قد تولى قيادة منتخب المغرب من فبراير 2016 وكان من المقرر أن يستمر حتى كأس العالم 2022 بقطر.

وتأهل أسود أطلس إلى ثمن نهائي بطولة أمم إفريقيا بعد تصدر المجموعة بالعلامة الكاملة ودون استقبال أي هدف.

ولكن تعادل المنتخب أمام بنين بهدف لكل منهما قبل أن يودع المنافسات بركلات الترجيح.

وقاد رينار المغرب 43 مباراة فاز في 23 منها وتعادل 9 مرات وخسر 11 مرة.

وسبق لرينار قيادة منتخبات كوت ديفوار وزامبيا في إفريقيا وتوج معهما بلقب بطولة الأمم.

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