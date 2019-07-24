ريال مدريد يعلن إصابة أسينسيو بتمزق في الرباط الصليبي

الأربعاء، 24 يوليه 2019 - 13:15

كتب : محرر في الجول

أسنسيو

أعلن ريال مدريد إصابة جناحه ماركو أسينسيو بتمزق في الرباط الصليبي للركبة اليسرى.

ماركو أسينسيو

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد

وذكر ريال مدريد عبر موقعه الرسمي أن الفحوصات التي خضع لها الجناح صاحب الـ23 عاما أثبتت إصابته في الرباط الصليبي للركبة اليسرى.

ويخضع أسينسيو لجراحة خلال الأيام المقبلة.

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وكان الجناح الإسباني تعرض للإصابة خلال الفوز الودي لريال مدريد على أرسنال.

وأدى أسينسيو مباراة جيدة حيث سجل هدفا وحرمته العارضة من الثاني، لكنه سقط أرضا في الدقيقة 64 ليتم استبداله.

وغادر أسينسيو ملعب المباراة فورا ليتم نقله إلى المستشفى في سيارة إسعاف.

يذكر أن أسينسيو انضم لريال مدريد في 2015 من ريال مايوركا ولعب موسما معارا لإسبانيول قبل الحصول على فرصته مع الفريق الملكي.

ومع ريال مدريد، سجل أسينسيو 27 هدفا وصنع 19 في 135 مباراة.

وفي الموسم الماضي، لم يظهر أسينسيو بأفضل أداء حيث اكتفى بتسجيل 6 أهداف فقط في كل البطولات.

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أسينسيو ريال مدريد

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